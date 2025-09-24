“La estructura racista está presente en el origen de este país”

–Gabriela: ¿Notás que a medida que va avanzando esta crueldad la gente se refugia más en obras como la tuya? Como que la gente tiene necesidad de decir “está todo como el orto, voy donde más o menos haya un poco de humanidad”.

–Y, lo que pasa es que, desde que cambió el Gobierno, si a mí antes me decían una vez a la semana “boliviano”, ahora es todos los días “volvete a tu país”. Entonces, también el contenido que yo hago, que un poco respondo, una vez cada dos meses respondo a eso, mi respuesta llega a un millón de visualizaciones. Si tenés un presidente que dice “zurdo de mierda”, alguien que está de acuerdo con eso se envalentona y entonces, bueno, ahora hay mucha más gente diciendo; y quienes respondemos también. La gente busca las respuestas, porque capaz no todo el mundo tiene la llegada o el celu que grabe bien o estudiaste o tenés ganas de comunicar algo. La gente busca cosas afines y un lugar más de resguardo y estar con compas que más o menos piensan como uno.

–Gabriela: ¿Y qué opinión te merece esta especie de disforia donde vos ves libertarios que son marrones diciéndole “marrón” a otra persona?

–Libertario marrón indígena, ja. Sí, yo creo que la etnia no tiene porqué estar asociada a la posición política. Lo que a mí me gustaría que pase es que quienes tienen mi cara sepan que capaz hay compañeros que están en el mismo partido político que son racistas. Entonces, si estás en esas mesas o si estás militando, plantealo.

–Nelson: Hasta un cierto punto se odian a sí mismos, porque es un marrón diciéndole a otro marrón “negro de mierda”. Hay algo que psicológicamente, si lo analizás, tiene un trasfondo. ¿Qué te pasó de niño? O algo de las estructuras que instalan.

–El otro día un periodista en una nota, cuando terminó la nota, me dijo: “una vez fui a Perú y en las fiestas las chicas se me acercaban, me ofrecían tragos. Yo muy tranquilo y mis amigas peruanas se me acercan y me dicen 'te están queriendo levantar'”. Y me dice “ese día yo me di cuenta que era blanco”. El privilegio de la blanquitud o el ser blanco también pasa del otro lado, que la gente no sabe que es blanca. O que cuando dicen soy italiano, soy español, quizás no entienden que hay una migración que fue más deseada en este territorio. A mí también me pasaba esto de pensar que era “negro” y no entender que cuando digo “negro”, digo “afrodescendiente”, y yo afrodescendiente no soy. Sí, somos todos afrodescendientes por la primera mujer, pero en términos étnicos... Ahí hay como una disforia, algo que Alejandro Mamaní, el abogado de Identidad Marrón, dice daltonismo social: uno no se ve. Y como también en el campo simbólico de Argentina, gracias a Los Auténticos Decadentes vos decís “marrón” y lo primero que dicen es “entregá el marrón”, ¿quién va a querer decir “soy marrón”? Hay algo ahí muy corrido del color y es difícil.

–Nelson: De Salta a Tierra del Fuego, ¿qué pasa ahí en el medio y cómo llegás a hacer tu primera obra a los 15 años?

–Y... Menem lo hizo. Mi viejo laburaba en Gas del Estado, operario. Un poco inconsciente mi viejo, le dieron una indemnización, él la gastó en un viaje y, bueno, se vino a Buenos Aires a trabajar. Ahí un amigo de la familia le da laburo en Tierra del Fuego, se dio cuenta que por ahí había más posibilidades. Tierra del Fuego, en los 90, se pobló, había poca gente y... el sueldo docente, no ahora, pero el sueldo docente era mejor. Entonces, mi papá fue a trabajar ahí y, bueno, vivimos en pensiones, en hoteles, en casillas, hasta que varios años después pudimos hacer la casa. En realidad, fue puramente económico, mi viejo darse cuenta “che, acá no va” y ahí nos fuimos. Yo actúo de muy chiquito. En ese momento de crisis, cuando mi viejo se va a Buenos Aires, yo entro como en una depresión, no quería ir a la escuela, nada; y mi alma, mi ser, se va a hacer teatro. Muy cliché, tipo Billy Elliot, de bailar.

–Nelson: ¿En Tierra del Fuego o en Buenos Aires?

–En Tartagal, en Salta. Cuando mi viejo estaba en Buenos Aires, yo ahí empiezo en la cuadra, con los vecinos; nos juntábamos y hacíamos... en esa época se les decía esquemas a las coreos. Mi hermana hacía esquema, yo la miraba y decía “vamos a hacer esquema”. Yo tenía seis años y hacíamos esquema. Entonces, desde chiquito, mi lugar de salud, mi lugar de expresión o de salida fue esta exposición, “mírenme acá”, voy a hacer la pata así. Y me fui profesionalizando. Terminé estudiando en la UNA, licenciado en Actuación, me recibí en el 2018. Siempre es un sueño actuar y estoy siempre persiguiendo ese lugar.

–Nelson: ¿Y en qué momento surge esto de repensarte desde lo marrón? ¿En la infancia? ¿En la adolescencia? ¿Cómo fue que identificaste esas discriminaciones o miradas distintas?

–En realidad, “marrón” lo escucho por Identidad Marrón en el 2020, por redes sociales. Había sido el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, todos los medios decían “racismo, racismo, racismo”. Identidad Marrón salió diciendo “a Luis Espinoza, que es un peón rural, que es marrón, indígena, lo mataron también y no está muy lejos, para encontrar racismo no hay que irse a Estados Unidos”. Eso fue como una patada en la cabeza, “ah, ¡soy marrón! y ¡soy indígena!, tengo cara indígena”. Y cuando tenía siete años, que yo lo había borrado totalmente de mi cabeza, el jefe de mi papá, que le da laburo en Tierra al Fuego... en Tierra al Fuego es muy frío, entonces te juntás mucho en las casas. Íbamos los fines de semana a tomar el té, la merienda, y cuando yo en un momento me quedo solo y él me da el té, yo le pongo azúcar y él me dice “no le pongas tanta azúcar al té porque nunca vas a ser blanco”. Yo eso lo borré de mi cabeza hasta el 2020, fue algo de lo traumático. Sí me acordaba otras cosas, cuando me paró la Policía, pero me pasó eso y ahí tomé conciencia de ser racializado. No lo entendía así, era más un pesar. Tener un color de piel que no sea, caucásico, blanco, era algo más como “uy, soy feo”, sentirme feo.