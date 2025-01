Motosierra derecha e inhumana

M. sigue con su mirada histórica: “El Estado, en realidad, no nace como un benefactor de la sociedad, sino que en sus inicios garantizó modelos económicos que tenían que ver con un modelo agroexportador bajo las condiciones que imponía el Imperio Británico. A lo largo del siglo XX esas cuestiones fueron cambiando hasta llegar a los años 70, con el inicio de un modelo neoliberal que se impone a través del terrorismo de Estado. Es importante reconocer y conocer la historia de lucha del pueblo argentino, cómo esa caracterización inicial del Estado como garante de un modelo económico fue cambiando gracias a las luchas populares que hicieron un sentido de lo público y fueron ganando conquistas que hoy conocemos como derechos. Eso es lo que nos deja este lugar: un relato histórico propio, que no baja desde arriba, sino que se construye a partir de la memoria colectiva”.

Cecilia, socióloga con 11 años de antigüedad en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo, ubicado en Floresta, dice tras su despido: “Nosotros queremos seguir manteniendo el espacio, y lo digo en tiempo presente porque es difícil desprenderse cuando uno establece lazos afectivos con este tipo de trabajo. Yo me desarrollé profesionalmente con un grupo de gente muy formada, personas que están hace 20 años, y a medida que iba ingresando gente nueva se formaba en ese trabajo específico y eso enriqueció un montón nuestra tarea. El tipo de investigación que se realiza en los sitios de memoria es muy particular, somos investigadores, pero además estamos en un lugar que es prueba judicial, que requiere cuidados y un acercamiento específico”.

“El objetivo de fondo del Gobierno nacional es la no creencia en la función del Estado y dejar obsoleta la Secretaría de Derechos Humanos porque, según ellos, no sirve para nada”, apunta Damián, quien se desempeñaba como coordinador del área de Literatura del Centro Cultural Haroldo Conti, en el predio de la ex ESMA. El 6 de febrero cumpliría 13 años de laburo continuado. Sobre la línea política actual: “Ojalá hubiera un debate de ideas, pero ni siquiera se llega a eso. Es la destrucción por la destrucción misma simplemente”.