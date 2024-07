Todo guardado en la desmemoria

Esta emblemática área para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sido severamente afectada en la última década: concluido el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, trabajaban allí unas 1300 personas (2015); la gestión de Mauricio Macri finalizó con 1050 empleadxs (2019) y en el Gobierno de Alberto Fernández quedaron 930 (2019). A su vez, desde el inicio de la gestión Milei dejaron sus puestos unas 80 personas, con lo cual el número actual ronda los 850.

Rampoldi dice sobre el nuevo ataque a la Secretaría: “No sólo no sobran trabajadores, sino que faltan para cubrir todas las tareas de la Secretaría, pero los gobiernos de derecha están más preocupados por perseguir a los trabajadores y estudiar el presentismo que por generar políticas, proyectos o ideas. Desde que asumió, Baños no bajó una sola línea de trabajo”.