San Juan se queda sin agua por la crisis climática y la megaminería

Josemaría, diez veces Veladero

En los últimos días se produjo una reunión entre la secretaria de Minería de Nación, Flavia Royón y el gobernador Marcelo Orrego (JxC) en San Juan. Según trascendió en la prensa local, el encuentro fue para volver a impulsar la megaminería en general, y los proyectos de extracción de cobre en particular. Informaron que, de los ocho megaproyectos de cobre en cordillera, cinco se encuentran en San Juan: Josemaría y Filo del Sol en el noroeste de la provincia, los cuales afectarían la cuenca del río Jáchal (ya afectado por el conocido proyecto en Veladero que explota Barrick Gold); y El Pachón, Los Azules y Altar, en el centro-oeste y suroeste, en cercanías de las nacientes del río San Juan, principal fuente de abastecimiento de agua en las zonas urbanas del Gran San Juan. En todos los casos el cobre no sería el único metal por extraer; también el oro y la plata se hallan entre ellos, por mencionar los que se dan a conocer públicamente. No debe descartarse que otros tipos de metales también se encuentren en esos yacimientos.

Las exploraciones mineras también pueden tener un impacto significativo en glaciares y en el ambiente periglacial, porque son ambientes muy sensibles y las tareas de exploración conllevan la alteración del terreno, desde el tránsito de vehículos a los asentamientos humanos de altura, también por la extracción de agua, o la liberación de sedimentos (polvo) o gases contaminantes en el aire que pueden acelerar el derretimiento del hielo de la criosfera.

Faustino Esquivel y Saúl Ceballos son miembros de la histórica Asamblea Jáchal no se toca, creada para oponerse a la explotación de uranio y denunciar los sucesivos derrames contaminantes que Barrick Gold produjo con su mina Veladero. Ahora, esa asamblea tiene cerca otro megaproyecto como el de Josemaría, que, según trascendió en medios promineros, comenzaría su explotación en 2025. El emprendimiento es propiedad de Lundin Mining Corporation de Canadá, y será el de mayor envergadura del país, diez veces superior al de Veladero. Faustino y Saúl enfatizan en que este proyecto se llevará adelante en la zona con mayor sismicidad del país, donde el 27 de octubre de 1894 se registró el “Terremoto Argentino”, como se lo conoció porque se sintió en gran parte del territorio nacional y llegó a zonas de Brasil.

“No está aprobado el impacto ambiental de Josemaría. El problema mayor que ocurre en la provincia de San Juan es que no se respetan las leyes, en la cual el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), no lo ha aprobado porque dice que es zona sísmica y, por ende, muy peligrosa, para los diques de cola. Entonces, el gobierno provincial qué ha dicho: ‘No, ese es un instituto nacional, así que no corresponde’”, señala Esquivel. “O sea, es una locura total hacer un dique de cola de 200 metros de altura en un lugar donde se encuentra la mayor sismicidad de la República Argentina. Hay una falla geológica justo debajo de donde piensan construir el paredón del dique de cola”, agrega Ceballos.

Otras voces señalan que Josemaría será tres veces más grande que Veladero. Lo cierto es que estamos ante un proyecto imponente en una zona que viola la ley de glaciares en una provincia aquejada por la sequía desde hace más de diez años.

La localidad de Jáchal estuvo en los titulares de varios medios nacionales e internacionales en septiembre de 2015 porque fue una de las principales localidades afectadas por derrames de efluentes mineros –solución cianurada, entre otras cosas– producidos en la mina Veladero, propiedad de la Barrick Gold. En septiembre del año siguiente y en marzo de 2017 se conocieron nuevos derrames. Los entrevistados advirtieron que el proceso de cierre de mina, que lleva entre cuatro y cinco años, ya debió haber empezado, pero en 2021 le extendieron la concesión hasta 2031, por lo que de mínima continuarán hasta 2035-36.