Las vidas detrás del Hospital Bonaparte

A fines de 2024 comenzó a gestarse una de las crisis más profundas que atravesó el sistema público de salud mental en el país. El Hospital Bonaparte, único en su tipo dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, fue intervenido y quedó al borde del cierre. La decisión se formalizó en enero de este año, cuando el Gobierno nacional, a través del Decreto 130/2025, dispuso la intervención del establecimiento por un año y nombró a Mariano Bruno Pirozzo como interventor general. La medida, que se justificó bajo los argumentos de “crecimiento desmedido del personal” y “mal manejo de fondos”, vino acompañada por el despido de casi 200 trabajadores y trabajadoras (alrededor del 40 por ciento de la planta inicial).

El impacto fue inmediato: consultorios cerrados, suspensión de turnos, cierre de guardias e internaciones y tratamientos interrumpidos. A la falta de recursos humanos se sumó el desfinanciamiento progresivo, que dejó al hospital sin insumos básicos y con dificultades para sostener la atención cotidiana. En abril, además, el Ministerio de Salud decidió eliminar los cupos para residencias, tanto en las diferentes disciplinas como en las jefaturas.

Desde el Gobierno, el argumento oficial se centró en la idea de “readecuar recursos” dentro del llamado Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025. Según el ministro Mario Lugones, la intervención buscaba “asegurar el normal funcionamiento del hospital y la continuidad de los tratamientos”, tras detectar una “sobredotación de personal” en distintos servicios. Sin embargo, los hechos sobre el terreno mostraron otra cosa: pasillos vacíos, servicios cerrados por falta de médicos y renuncias constantes por los bajos salarios y la inestabilidad laboral.

La respuesta no tardó en llegar. En septiembre, tras meses de protestas y denuncias, la Justicia dio lugar a un amparo colectivo presentado por la Asociación Civil Proyecto 7, organización que trabaja con personas en situación de calle, y ordenó al Gobierno restablecer el normal funcionamiento del hospital. El fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del juez Patricio Maraniello, instó a la cartera sanitaria a reabrir las guardias durante los fines de semana y garantizar la atención integral de los pacientes.