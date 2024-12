Reaccionar sin leer

* * *

A modo panorámico (La literatura vista desde lejos, tituló Moretti un estudio de crítica literaria que se aleja de la lectura puntual de textos): ¿leemos? ¿Por qué y qué?

Millones de libros inundan cada temporada bibliotecas físicas y virtuales. ¿Son todos reco-mendables? ¿Da lo mismo leer cualquiera, por leer? ¿Los libros no muerden? Claro que muerden, las preguntas son retóricas. Otra profesora leída: “ojo con leer boludeces, uno queda boludo”, “las librerías son peligrosas”.

Lo desenfocado es la cuestión de que unx básicamente lee porque desea. El deseo (siempre deseo de otra cosa, desde Lacan, aunque se utilitaricen terapias) parece ser el gran ausente de las polémicas de la vicepresidenta, el gran vacío de sus políticas de lectura. No lo ven ni teniéndolo enfrente. ¿La literatura ha de ser útil o no será?

* * *

Se ha remarcado que los libros escrachados están escritos por mujeres y que las citas de Co-metierra presentan relaciones consentidas. Así es el derrotero de lectura victoriano, entre lo degene-rativo, lo algorítmico y el morettismo extraviado: Cometierra tiene ocho veces la palabra “pija”, una vez “concha”, cinco “culo”, cuatro “tetas”: ¿fuera?

La impugnación está formulada desde la moral tarada. Un episodio digno de clases de filo-sofía: al deseo se lo castiga, dice el poder.

* * *

No importa el libro: el sexo se descontextualiza y da lo mismo. “Degradación”, “inmoralidad”, “pornografía”, escribe Villarruel. Lo contrapuesto: la moral enaltecedora; el subtexto: libros buenos.

De la escandalización subrayaría esta expresión: “@Kicillofok les ofrece” (la degradación y la inmoralidad). Lesofrece: opcional. No se puede obligar a leer, Naranja mecánica aparte. El resto, falso: los libros no están en “las aulas”, no pertenecen a “agendas” (a priori), la “inocencia de los niños”, en ciclo superior de media… ¡¿Hace cuánto no vamos a una escuela?!

* * *

“Sexualizan a los niños”, agrega VV. ¿Podría un libro “sexualizar” a alguien? ¿Antes de leer era asexual? ¿Mis hijxs son asexuales? ¿Mis estudiantes son asexuales? ¿Qué haré cuando sean sexualizados por corruptos agentes externos? ¿Podrán sexualizarse solos?

Podría denunciar otras cosas, como las continuas alusiones sexuales y violencia discursiva de su compañero de fórmula. Amén de que varios de estos libros se originan en experiencias de sus autoras y pueden “servir” como difusión, prevención y hasta elaboración de episodios de abusos. Ah, para eso habría que leer. “¡Qué paja, profe, como 200 páginas!”

* * *

Útil o no, se necesita sustento para leer y escribir. Dinero, insumos, libros, máquinas, institu-ciones, editorxs, lectores, jurados, docentes, enseñanzas (¿hola FONID, marchas universitarias?). En una palabra: políticas.

Descartada la burrada de impugnar la circulación de libros por su contenido, alegar que forman parte de un negocio editorial es de un nivel canallesco de inocencia o estupidez. ¿Y los representantes del espectáculo de la lectura en La Rural? ¿Y quienes fueron en representación del país a la Feria de Frankfurt este año de libertad que avanza hacia no sabemos dónde? ¿Nadie?

* * *

Podrían apuntarse cuestiones respecto a la literatura (no a sus usos, ese fetiche), como la postulación y construcción de un espacio, el bonaerense, que además de sostenerse en una serie en continua ampliación de obras (entre las que destaca también la literatura del conurbano o conurbana), ha recibido políticas provinciales varias (desde el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras hasta las Ediciones Bonaerenses, que abarcan publicaciones vinculadas al territorio, organización de concursos, difusiones de la literatura en y de escritorxs de PBA). Argentina hace gala de una multiplicidad de editoriales que no goza de un correlato de políticas de edición y difusión literarias dignas. Ahí, las políticas de la PBA resultan llamativas y anómalas. ¿Qué otra Provincia realiza algo semejante, tan bien que queda decir que la lectura es buena y esencial?

* * *

Observo los libros, los acaricio, releo el comienzo. La escena no se me ocurre ni me pertenece: es parte de un corpus de lecturas sobre lectura que va de Barthes y Eco a Nancy y de Certeau, por nombrar sólo extranjeros fallecidos, no vayan a conspiranoiquearse ensobrados y publicidades, que para ficción paranoica y cosecha criolla están las teorías de Piglia sobre el policial, que aún modulándolo Viñas llamó realidad política.