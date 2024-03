24 de marzo: más que nunca, nunca más

La calle, territorio de memoria y de lucha

Faltan algunas horas para el 24 y me dispongo a mi clase con la bailarina y profesora Lucía Herrera, hija de Mario Waldino Herrera, periodista desaparecido y muerto en un cuartel de Bahía Blanca. “Hoy hay más razones para ir a la plaza, estamos frente a un Gobierno que reivindica a los genocidas, como lo ha hecho la vicepresidenta Victoria Villarruel, y si no lo hace más seguido es porque el pueblo ha combatido ese discurso, y lo ha combatido en la calle”, me dice.

Mientras extiende el mat, sigue: “Cada logro en el camino de la memoria, la verdad y la justicia lo conseguimos en la calle, cada juicio se ganó primero en la calle”. En su mirada, “es prioritario que este 24 de marzo hagamos una marcha unitaria, que enfrentemos el protocolo represivo de Bullrich, que precisamente pretende que no ganemos la calle, entonces hay que estar más que nunca”.

Termino de elongar y me quedo unos instantes quieta, con los ojos cerrados. Es cierto que no pudo ser una sola convocatoria pero estoy segura de que seremos una única masa colectiva movilizada en las calles, porque es de las mejores tradiciones populares de este pueblo que no negocia la memoria del genocidio que padeció.

Entonces, este 24 de marzo tan particular marchamos por la memoria y por el presente, contra la impunidad de ayer y la de hoy. En las calles más que nunca nos vamos a encontrar.