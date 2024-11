¿Qué pasa con el cannabis en el gobierno libertario?

Karina Villarreal, integrante de la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo y Presidenta de la Organización Civil de Docencia, Investigación y Gestión en Cannabis y Patologías Crónicas explica que de la ARICCAME va a salir el desarrollo industrial de la planta. Y que no es solo el Reprocann lo que se encuebtra paralizado. “Lo mismo sucede con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), donde uno puede registrar las semillas y la cepa y el trabajo agroecológico que viene realizando y sosteniendo hace años”.

“Hay cuatro principios fundamentales que atraviesan nuestra lucha, que son el trabajo, la salud, la paz y la libertad. Estos derechos están coartados con este último gobierno, vivimos un retroceso de derechos”, destaca Karina. Sus palabras resumen el engaño de un gobierno que prometió libertad pero en la práctica persigue a personas por plantar plantas. “Hoy vivimos y estamos atravesados sin libertad personal, siendo criminalizados, con problemas de salud, con muchos compañeros presos. Exigimos la libertad de nuestros presos por plantar”.

CANNABIS EN LA CAVA

“Mi nombre es Brenda Iesi, soy mamá. Pía es una de mis hijas. A raíz de ella encontré con el mundo canábico hace más de 7 años. Ella tiene multidiscapacidad, entre ellas, epilepsia refractaria. Cuando ya no teníamos más medicación para darle y era una convulsión tras otra e ir siempre al hospital, conocí el cannabis por medio de un cultivador solidario que me dio un aceite y me dijo que tenía que aprender a cultivar porque yo tenía que generar mi propia medicina. Entonces, en ese momento, aprendí. Yo no tenía antes vínculo con el cannabis y bueno, me fui contactando con otras mamás y otras personas y otras redes.