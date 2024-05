¡Feliz paro general!

Porque no les importa la patria, la soberanía, la Constitución, las instituciones, la división de poderes, la república, los reglamentos, la justicia, la ley, la equidad, la igualdad; como no les importan los derechos humanos, los derechos económicos y sociales, los derechos laborales, los derechos ambientales, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo o la industria.



Porque pretenden que nos comamos el verso de que "el Estado es una organización criminal" o que "el Estado es el enemigo", pero enseguida usan el mismo Estado que tanto "odian" para colar familiares, para aumentarse los sueldos de por sí millonarios o para regalarle nuestro territorio a los elon musk del mundo con el fin de profundizar el extractivismo y la precarización de la vida.



Porque es insoportable ver como sí hay plata para viajes turísticos, viajes religiosos, viajes partidarios, viajes corporativos, para comprar aviones de guerra usados o para el FMI, pero "no hay plata" para los miles de comedores y merenderos populares en todo el país, para medicamentos oncológicos, para jubiladas y jubilados, para obras públicas o para las universidades.