Te conozco, Mascarita

Más de 100 días de una trampa, una desalmada y vil trampa (en tanto artificio), para engañar a su propio electorado con el cebo del ajuste a “la casta” y para cazarnos a todos con una “libertad” fraudulenta; de un reality show de terror con besos monstruosos finamente pautados; de estadías en el hotel de un millonario sionista (y uno los beneficiados de estos tiempos) por supuestas reformas en la Quinta de Olivos que incluyeron jaulas para perros con aire acondicionado; de bailes y llantos en el Muro de Lamentos, como de misas y abrazos en el Vaticano con el otrora “representante del maligno”; de saludos al aire en el balcón de la Casa Rosada con una Plaza de Mayo vacía; de anuncios como el fin "del curro" de las medialunas; de camperas de cuero en pleno verano y selfies con pose adolescente; del tamaño de los pies y peleas con artistas, gobernadores, periodistas y hasta con un actor muerto; de aplaudidores con look de after office y sueldos millonarios; de twitteros en cargos jerárquicos y ejércitos de trolls que se encargan de denigrar a adversarios políticos y de mantener a raya a los propios; de familiares y amigos entongados en todas las áreas; de funcionarios fantasmas que se pasean orondos por los sets de televisión y "periodistas" cómplices y justificadores con un libreto bien aprendido; de "embarrar la cancha" con bombas de humo y confusión constante; de revoleo de leyes con centenares de artículos para que no podamos distinguir qué es lo importante y qué no es, y enredarnos en discusiones estériles acerca de la toga y el martillo de un juez; de imágenes para el consumo masivo de una sociedad del espectáculo donde, como escribió Guy Debord, en “el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso”.

Más de 100 días en los que vivimos dentro de la “Alegoría de la caverna” de Platón, donde un grupo de prisioneros que se encuentra allí cree que las sombras que ven pasar son verdaderas; en los que nadie, que ha podido salir a ver la luz del sol, ha bajado para decir que las sombras son meras apariencias (phantasías) y que hay un grupo de personas que crean el truco que ellos ven, al caminar de un lado a otro con figuras humanas y animales en lo alto que luego se proyectan en el fondo de la caverna gracias a un fuego que está a sus espaldas; en los que, si apuramos el anacronismo, hasta Platón podría ser considerado “comunista”, miembro de la “casta”, opositor “al cambio” o como alguien que “no la ve” por escribir en el mismo pasaje de su República que “la ley no se propone la felicidad de una clase de ciudadanos, con exclusión de las otras, sino el bienestar de todos, uniéndolos por la persuasión y por la autoridad, y llevándolos a participar de las ventajas que cada cual puede aportar a la comunidad”.