“Morvillo no estÃ¡ quebrada, estamos quebrados los laburantes”

“Esto me golpeó, me cayó como un balde de agua fría, me duele el alma”, dice Alejandro y se le llenan los ojos de lágrimas. Trabaja en el sector de terminación de Morvillo, empresa a la que ingresó hace 42 años, casi desde los inicios de la gráfica fundada en 1974. “Soy el único sostén de mi familia. Tengo un hijo menor, mi mujer tiene problemas de salud y estuvo muy enferma porque tuvo un ACV”, explica Alejandro, que vive en Isidro Casanova y viaja una hora media para llegar a la fábrica todos los días.

Morvillo imprime títulos de la editorial Perfil, como las revistas Caras y Noticias, catálogos de AVON, Millanel, TSU, Gigot y supermercados Naldo, entre otros clientes. El martes 25 de febrero, una hora después de finalizada la jornada laboral, los trabajadores recibieron una notificación informando sobre el cese de actividades de la planta. Las 234 personas empleadas en la empresa definieron una permanencia indefinida ni bien recibieron el anuncio.