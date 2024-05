La venganza de los varones rotos

El varón outsider

Muchas veces hemos debatido en torno al avance sobre los derechos conquistados: la visibilización de problemáticas de género, el reconocimiento sobre otras identidades que no pertenezcan a la norma hétero cis, pero aún no nos hemos detenido lo suficiente sobre los modelos masculinos que nos propone el nuevo orden político.

Este es un presidente con una infancia muy dolorosa: abandono de parte de sus padres, violencia física, verbal y psicológica, bullying, maltrato y abandono institucional. En su escuela jamás citaron a sus padres pese a que nunca fueron a ver a él y a su hermana a ningún acto escolar o evento deportivo. Milei no es solo un outsider político, también es un varón outsider.

Una de las características que más empatía genera en su núcleo más duro es, justamente, ser un “varón roto” o un “varón rechazado” por la masculinidad hegemónica. Más allá del grado de misoginia que tienen tanto él como su electorado (cosa que no se pone en duda), cada vez que por redes empezamos a insultarlos con “gordo virgo”, “alérgico a la concha”, “pito corto”, etcétera no estamos atacando ni su forma de pensar ni su condición política, sino que estamos atacando esa condición de varón rechazado por el sistema hegemónico de validación masculina. No solo que esto es un problema porque les estamos dando la razón, reforzando y reivindicando ese odio, producto de ser un apartado, sino también que estamos estigmatizando nuestra relación con la sexualidad. ¿Tiene algo de malo tener 18, 25, 31 años y no haber tenido sexo? ¿Es algo tan problemático y definitorio sobre una persona? Si no fuera por el estigma social y el mandato que tenemos que cumplir en relación al sexo -sobre todo, los varones cis hetero-, no.

Por esto a la hora de cruzarnos en redes podemos usar mil millones de adjetivos descalificativos más relacionados con el tema de fondo, como “vendepatria”, por ejemplo, antes que seguir reforzando la estigmatización sobre el sexo y esas masculinidades que dejamos aparte, de las cuales nos burlamos, los maltratamos, y que hoy encuentran representatividad y legitimidad en otro “varón roto”.

¿Tiene el modelo patriarcal (representado por sus padres, las instituciones educativas y otros varones) responsabilidad directa en la presidencia de Milei? Quizás no. Ahora sí tiene responsabilidad directa en la subjetivación de Milei, en la clase de varón que es, y en la construcción de su imagen en torno a este relato. En Milei, por debajo del espanto y el odio, por debajo de la violencia y la ignorancia, hay algo que se puede ver y que constituye un pilar en su núcleo duro: el varón roto que ahora tiene su revanchismo para demostrar poder.

La revancha del varón roto

Más allá de Milei, ¿cuál es el capital simbólico de esta administración? Es decir, la llamada “batalla cultural”. Esto tiene dos grandes aristas: cómo impacta en su electorado y cómo impacta en quienes se oponen o disienten sobre este modelo.