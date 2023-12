¿Ahora qué?

“La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas”

Javier Milei en su primer discurso como presidente



Pasó lo peor. Ganó Milei. No voy a perder tiempo en esta nota intentando convencer a los que creen que sus ideas van a traer prosperidad y progreso para el pueblo argentino. El fin de este artículo no va a ser contraargumentar lo que proponen los integrantes de LLA y el macrismo porque tampoco creo que sea útil a esta altura. Fue ese el eje central de la campaña contra Milei y aún así sacaron el 55% de los votos. Además, no siento que deba explicar por qué me parece peligroso que un grupo de liberales libertarios con un modelo económico inaplicable (incluso según economistas de derecha) lleguen al poder del Estado, conquistando todos sus aparatos ideológicos y represivos, junto a negacionistas nostálgicos del Falcon verde. Son un poco obvio los riesgos que se corren. Este artículo va a centrarse en cómo pensar la resistencia a un modelo ultra-neoliberal muchísimo más radical que el de Macri y que solo va a ser aplicable con una represión inédita en el siglo 21.

Para hacer más didáctico este artículo voy a hacer un punteo de cosas que fui pensando tras charlas con amigues a lo largo de estos días post elección.



1) SOBRE LA ESTUPIDEZ DE TRANQUILIZARSE PENSANDO QUE “NO VA A HACER LO QUE DIJO”

Primero, partamos de la base de que es ridículo pensar que el gobierno de Milei no va a, por lo menos, intentar hacer las cosas que dijo en campaña. No ganó por poco, tuvo 10 puntos de diferencia con Massa, y antes de aliarse con el PRO, ya era la fuerza más votada, con un 30% de los votos en las PASO. La gente lo votó para que haga las cosas que dijo que haría en campaña. Si las hace o no depende más de cuánta resistencia encuentre, si la logra superar, y del rol que tenga Macri en todo esto. Porque ya se sabe que el Mauricio sólo conoce empleados y será él el que mueva los hilos (ya LLA le regaló varios ministerios al PRO, entre ellos el de seguridad y economía). Lo que hicimos hasta ahora, desde que apareció la ultra derecha en el país, representada por Milei, fue subestimarlos. En 2018, cuando hablaba con sincera preocupación sobre el fenómeno de la alt right en el mundo, mis amigos me decían “pero noo, si argentina no es un país de extremos, esos fenómenos no van a tener cabida acá”. En 2021, cuando LLA consiguió entrar en el congreso decían “bueno, metió un par de diputados nomás, va a quedar ahí”. Luego en las PASO me respondían “ganó pero no va a ganar en las generales, no nos preocupemos”.

Pensar que no va a intentar hacer nada de lo que dijo en campaña es caer en la misma retórica que nos trajo en parte (no es el único motivo) hasta este escenario. Fingir demencia, con lo terrible del futuro que se nos viene es, como mínimo, irresponsable. Hay que organizarnos si queremos sobrevivir al ajuste y a la violencia en las calles.



2) LOS PRIMEROS SEIS MESES VAN A SER TERRIBLES

Lo peor van a ser los primeros seis meses. Lo dice Milei, pero también el propio Macri. El ajuste que van a imponer en el bolsillo de todes nosotres va a ser algo sencillamente inédito en la historia argentina del siglo 21. La utopía de Milei es un paraíso anarcocapitalista donde la única función del Estado es defender la propiedad privada. Un sueño donde el Estado no gestiona la economía. Para acercarse a esa utopía hay que hacer un recorte brutal del gasto público. Algunas medidas que ya anunció son la venta de YPF y Vaca Muerta, la privatización de AYSA y Ferrocarriles Argentinos, la quita de subsidios al transporte, el detenimiento de toda obra pública entre otras. El nuevo presidente asegura que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado”. Es verdad que esta utopía ultraliberal absoluta no es algo conseguible, es un horizonte ideal sostenido por algunos miembros de LLA. Pero lo que también es cierto es que la crítica de Milei a Macri tiene que ver con el gradualismo de sus medidas. El nuevo gobierno va a intentar aplicar una política de shock económico durante los primeros meses del nuevo mandato. El ajuste que hizo Macri (y todas las medidas que no llegó a hacer) en los primeros trimestres.

3) NOS VA A REPRIMIR UN GOBIERNO POPULAR

Nada de esto es posible sin represión. La dictadura cívico militar no surgió por la existencia previa de grupos guerrilleros. Los milicos tomaron el poder en 1976 para poder imponer un modelo económico entreguista que hubiera sido imposible sin todo el despliegue violento de las fuerzas del Estado. Actualmente la sociedad no tiene el grado de resistencia de ese entonces pero sí es cierto que no van a poder atacar tan frontalmente al pueblo argentino sin mancharse las manos con sangre. Ahora, hay algo que no hay que obviar y es que el gobierno de Milei es uno de los más votados de la historia argentina. Es también el presidente que más rápido llega a la Casa Rosada (no olvidemos que la carrera política del clonaperros empezó en 2019). Estamos ante la primera experiencia de un gobierno de derecha radical que dice en campaña lo que va a hacer y que llega al Estado argentino gracias al voto popular y no por medio de golpes de Estado. Vamos a tener que hacerle frente a un gobierno popular. De ultraderecha, sí. Con medidas antipopulares, sí. Pero popular por su nivel de apoyo. Por lo menos al principio, antes de que muestren la hilacha.