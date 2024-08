¡A desear, mi amor!

Presentes

Los relatos de Los besos después por favor buscan dar espacio a historias de personas que no se muestran, que no se ven, pero que son parte de la sociedad. ¿Qué pasa cuando se leen en casa, escuelas, viajando en algún transporte público, en terapias y talleres? “Nos cuentan que dicen ´a mí me pasó´, ´esa persona es como yo´, ´a mí también me gusta un chico y no sé cómo decírselo´. Se identifican, se sienten interpelados. Y muchas personas que no tienen discapacidad también se sintieron identificadas con estos relatos, y eso me pareció muy interesante porque me dicen ´che, le pasa lo mismo que me puede pasar a mí´”, responden Solana y Mariana. Tal como su libro, la respuesta es coral y se celebra.

Además de los diez relatos, hay ilustraciones que hizo Mariana. En una se ve a dos personas chapando con ganas -hasta vuelan algunas llamitas a su alrededor-. Una está de espaldas y a la otra apenas se le ven los pies, la cabeza reclinada, los ojos cerrados y una mano sobre el culo de su compa. Sobre las dos aparece una pregunta: “Si en tu casa no, y en la mía no… ¿dónde?”. De eso también se trata el libro, de hacernos reflexionar para refrescar abordajes sobre la sexualidad y la discapacidad. “Buscamos empatizar con las familias, con las instituciones”, aporta Solana, que toma un último mate. Y sí, yo los cebo con una rapidez que las rondas parecen una carrera de TC. Así se lee Los besos después por favor: cada página se devora y cada historia picotea el cerebro, no pasa desapercibida. Claro, siempre hay una preferida. La mía -y de un montón más- es la de Sara, sin diminutivo. Ella es la protagonista, una adulta de 53 años con discapacidad intelectual que vive con su mamá y papá ¿por qué con su trabajo en un cotillón de Once no puede pagar un alquiler o por qué su familia no cree que esté bueno que viva sola? Todo comienza con una celebración religiosa: olorcito a comida, casa llena. Cuando un sobrino le pregunta sobre cuándo irán por una birra, ¿ella es la que responde o su mamá? Las horas pasan, los días también y ya es domingo, día de actividad judía. La pasa a buscar Miguel, el chofer de confianza. Pero, y los pero son re importantes, esta vez ni ella ni él llegan a las 17.45 horas como siempre. Esta vez no. ¿La familia cree que Sara puede haberse quedado a tomar por ahí o piensa lo peor y se apura por ir a una comisaría?