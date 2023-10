“Yo soy una maldita lisiada”

Una obra que desde su título invita a la lectura, apelando a la resignificación de una frase que se hizo muy famosa en los ‘90 con el personaje de Soraya Montenegro, la gran villana del melodrama mexicano “María la del barrio”, que protagonizó la cantante y actriz Thalia. "Yo me enfermé y empecé a usar silla de ruedas. Para mi padre eso fue lo peor que le podía pasar en la vida. Pongo el ejemplo de mi padre porque quizás es al que más le cuesta, sigue hablando de mi discapacidad como ‘lo que pasó’, no usa la palabra enfermedad ni discapacidad. En la palabra lisiada encontré lo que incomoda mucho al otro porque ser lisiado o lisiada aparentemente siempre estuvo mal y es algo que hay que corregir, por eso te tenés que rehabilitar. No tenés que rehabilitar tu cuerpo para que funcione y te sientas bien, sino para volver a caminar y funcionar como funciona casi todos y poder encajar en este mundo que es extremadamente capacitista. Quizás es la lógica más violenta y perversa de la que menos hablamos, incluso particularmente desde los feminismos", sostiene.

–¿Cómo definirías al capacitismo?

–El capacitismo es la lógica o el sistema de opresión que segrega, violenta, oprime y excluye a las personas según la capacidad o la funciona. En un sistema vertebralmente capacitista, como el que vivimos, vos vales muchísimo más que yo porque tenés dos piernas que funcionan, dos manos que funcionanlidad que tengan de producir. y sos -en términos capitalistas- también muchísimo más productiva. Hay una relación capacitismo-capitalismo, que es de conexión muy estrecha. Si producís vales, si no producís no vales. Las personas con discapacidad en ese sentido producimos menos en la generalidad, hay muchas que no, o que producen de otra formas y para este sistema valen muchísimo menos, por eso casi el 70% de la población disca no tiene acceso al trabajo registrado y obviamente que en ese 70% las mujeres y las identidades diversas se llevan el mayor porcentaje.

–¿Por qué es importante luchar contra esta forma de opresión?

–La lucha anticapacitista en mi humilde opinión, es la gran deuda de los feminismos. Dijimos que al patriarcado lo vamos a tirar o que al machismo lo vamos a erradicar, decimos que el capitalismo no da más y nunca se menciona al capacitismo porque está tan arraigado que, incluso, nos cuesta mucho poder identificar cuáles son las conductas capacitistas que tenemos. Donde hay una persona oprimida, la lucha ya tiene sentido. Se habla de la discapacidad siempre como una minoría y no lo somos porque representamos el 10% de la población en el país. No solamente me refiero a las personas en silla de ruedas, sino que también las personas que están encerradas en un neuropsiquiátrico sufren una violencia capacitista terrible porque cuando salen de esos lugares tampoco consiguen trabajo y no tienen acceso a salud ni a la educación. La lucha anticapacitista creo que termina siendo la más noble de todas y la que más abarca porque entiendo que es la más violenta y encima es la menos registrada e identificada porque nos cuesta reconocer los privilegios que tenemos.

Yo me enfermé en febrero de 2016, hace un año vivo en Mar del Plata, ciudad que conozco de punta a punta desde que soy muy chica y he vuelto a lugares donde no me acordaba si había una rampa, un ascensor o un baño adaptado. Siempre hablo del privilegio bípedo. Damos por sentado que todo el mundo funciona corporalmente igual y tapamos la rampa, no contratamos gente con discapacidad, no nos cuestionamos por qué en los boliches no vemos pibes en silla de ruedas o no nos cuestionamos por qué los murciélagos y las murciélagas salieron campeones de la Copa del Mundo y a la Argentina le chupó un huevo y medio. Ganaron en el mismo torneo mundial que ganó Messi, Otamendi, Tagliafico, pero no lo festejamos.