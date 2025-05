“Milei empuja a las personas con discapacidad a la muerte”

Por otro lado, el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad acarrea millones de trabas a la hora de tener información. Con la auditoría de las pensiones hubo gente que recibió datos erróneos sobre adónde ir a consultar y ni siquiera hay un correo para escribir, ni un teléfono para llamar.

Los 350 despidos en la Agencia también profundizan la desfinanciación en materia de accesibilidad, porque discapacidad no es sólo el otorgamiento de pensiones, prestaciones y certificado único de discapacidad, sino que la Agencia tiene que establecer políticas públicas vinculadas con el sistema electoral (garantizar que todos voten), con el sistema bancario (que las plataformas de los bancos sean accesibles), que haya accesibilidad en los canales de televisión (la información al alcance de todos). Todo esto es inviable ahora, está todo vaciado.

Como si esto fuera poco, el Gobierno planea este año eliminar los cupos laborales en discapacidad, con el pretexto de la igualdad ante la ley, pero eso es catapultar a las personas con discapacidad nuevamente al encierro. No es un chiste. Cuando te sacan las prestaciones porque los prestadores no cobran, cobran a 90 días o reciben una miseria, se empiezan a dedicar a otra cosa. Cuando no tenemos sistemas de apoyos, perdemos la autonomía y nos quedamos sin laburo. Y si eliminan el cupo laboral (que ya de por sí no se cumple) y perdemos las pensiones por falta de comunicación, porque no comprendemos o porque no hay accesibilidad, eso es empujarnos al encierro.