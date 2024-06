“Tengo miedo de que me mate un fanático del Gobierno”

Nosotros les estábamos pidiendo a los señores senadores que no voten eso. Se consiguió quórum con lo justo y yo pienso que si el presidente de la UCR (Martín Lousteau), traicionando todos los principios históricos de su partido, no se hubiese sentado en su banca, esa sesión no habría existido. Yo habría estado tranquilo en mi casa y no habría vivido todo lo que viví. Si no hubiese habido represión para alejarnos totalmente del escenario donde se votaba esto no sabemos qué habría pasado.

Lo que me pasó a mí, me pasó porque no fuimos los suficientes. Si somos muchos, como pasó en la marcha universitaria, no hay posibilidad de represión ni protocolo anti-piquete que valga. Pero esto es una circunstancia especial, porque se estaba votando algo para seguir saqueando al pueblo, entonces ahí no iban a permitir que pasara nada que hiciera peligrar esa ley.