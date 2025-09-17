“Las redes sociales son una máquina de odiar”

–Vos volteaste ese concepto.

–Exactamente. Entonces yo tenía personajes que estaban calientes. Había una que era tremenda, mis compañeros me decían que era hembrista. Agarra a los hombres, se los coge y los escupe como un carozo. Yo pensé que mi trabajo atrasaba, y ahora me doy cuenta que hay que contar todo de nuevo. Un día me dijeron, ¿Por qué todos tus personajes son mujeres? ¿No te da para ser un personaje masculino? Sí, dije voy a hacer uno, se llamaba Langa. No garchaba nunca, recién en el capítulo ocho, o sea, ocho meses después, lo hice coger con su primera novia.

–¿Los tipos llegaban a leer tus historietas?

–Se las devoraban, en la época de Sex Humor, me leían más hombres que mujeres. Y era muy interesante, preguntaban en el correo de las revistas si Maitena era un hombre o una mujer.

–Me interesa explorar tu opinión respecto a la implementación de la inteligencia artificial en el humor gráfico, los dibujos y las ilustraciones.

–Todo eso me parece una mierda. La inteligencia artificial me encanta en la medicina, en el derecho, en cosas que realmente ahorran un montón de tiempo. Hice una tira diciendo si lo querés a Miyazaki no te hagas el dibujito. Nos están robando a todos con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la imagen, con la estética, para mí todavía todavía es grasa. Sus imágenes son grasa y eso que grasa es una palabra que me cuesta usar pero, en este caso, le va perfecta.

–Le faltan incluso los errores humanos

–Pero más allá del error humano, la elección estética es hiperrealista. Ahí falta el arte, cuando hay hiperrealismo falta el arte, porque sino es como esos que dibujan como la foto. Para eso existe la foto. Y además me están afanando, me da mucha bronca sentir eso. Igual no sé si voy a estar cuando importe mucho. No me van a reemplazar.

–¿Se te hace fácil escribir con la presión de tener que entregar todos los días? ¿Cuál es tu técnica?

–Yo soy buena en eso. Es lo que me sale, es mi trabajo y lo tengo que hacer y lo hago. Por lo que hablo con colegas se ve que se me hace fácil a mí. Más fácil que a otros, pero no es fácil, es un plomo el deadline y yo me doy cuenta que podría estar más en el día a día, pero eso implicaría tener que trabajar todos los días, cosa a la que yo me niego. Entonces entre lunes y jueves entrego toda la semana. A veces sucede que podría haber hecho una viñeta con algo que pasó el viernes, pero todo eso lo resigno por vivir, porque no me gusta estar siempre laburando. No soy de esos dibujantes que siempre están laburando. Las adicciones de ese tipo ya las pasé. Tenés que estar muy online con lo que pasa para salir con la diaria. Lo que sí me está pasando es que me duele mucho el mundo. Hay días que laburando trato de empaparme y digo basta, no quiero leer más cosas porque te hace de goma. Estoy muy agotada de tener que encontrarle a eso horrible que leí, la vuelta para hablar de eso. También pienso que en el diario muchos de los lectores, sobre todo en el diario papel, son gente grande, entonces hago chistes de gente grande.

–En una entrevista con Gelatina dijiste algo que dijo Esther Díaz acá mismo, era algo así como que los tipos grandes no tienen nada interesante para decir.

–Es verdad. Algunos capaz tienen cosas interesantes para decir pero creo que ellos entienden mal lo que es interesante. Creo que tienen demasiado claro que son los unos del mundo y que tienen que ser los unos del mundo. Entonces cuando crecen se dedican a contarte sus logros y sus victorias en el minuto uno que los conoces, con la edad se ponen más inseguros. Apenas te conocen te dicen ‘yo vendí dos millones de libros, me publicaron en treinta países, me tradujeron a doce idiomas’.

–¿Sentís que las masculinidades tienden a ser más de derecha cuando envejecen que las feminidades?

–No es cuando envejecen. El fenómeno que se está dando ahora en este momento en el mundo es que los jóvenes son conservadores y las chicas son progresistas y hay jóvenes de 20 años más conservadores que tipos de 50 o 60 años. La edad te da un poco más de cabeza, de experiencia y de mundo. Y si no sos un cerrade de mierda, te haces un poquito más permeable y más interesante. En cambio, un pibe de 20 años cuando es conservador, es infumable porque se cree que tiene la piedra fundamental. Después descubrís a los 50 que no hay piedra fundamental. Yo lo que no entiendo es con quién van a garchar estos pibes. Las chicas no quieren estar con esos pibes. Y estos pibes están enfrente de la compu haciéndose la paja desde la pandemia. Digámoslo.

–Vos mencionaste que queres vivir, no trabajar.

–Yo quiero vivir, estoy en la contemplación de la vida, hago todo junto. Mi vida está mezclada de mucho laburo y de mucho pasar lindo. Me encanta ir a la playa con el termo, el mate, la sombrilla, la sillita, la perrita, el porrito, el libro, la música, me tomo un hongo y me quedo cinco horas mirando el mar. Las rocas sintiendo el aire me gusta, me gusta caminar, pasear, pensar.

–¿No siempre fue así?

–No, descubrí la naturaleza de grande, pero no la había descubierto porque trabajaba mucho, era madre con dos niños a mi cargo y no me fui de vacaciones hasta los 32 años. Trabajaba en verano, invierno y trabajaba siempre y a los 32 años conocí este lugar en La Pedrera. Me encantó y empecé a ir a la playa todos los días, a caminar. Muchos años después tenía problemas de adicciones y los dejé caminando por la playa, me levantaba a la mañana, caminaba 10 kilómetros y volvía planchadita.