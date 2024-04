“Cada insulto que recibo hace que mi contenido llegue a más personas”

–¿Qué tipo de agresiones recibís?

–Ya de por sí, al ser una persona trans, recibo agresiones constantemente. Cuando voy por la calle y se me cagan de risa en la cara, cuando voy a un boliche y no me dejan pasar, cuando voy al médico y no me quieren atender. Desde que transicioné me mentalicé que me iba a pasar eso y con las redes supe que iba a suceder lo mismo. Además, me crié en un barrio donde tuve que defenderme siempre, muchas veces me quisieron robar o fajar. Entonces, que un blanco de 20 años con todos los privilegios, que vive en CABA, me venga a decir “te voy a romper las piernas” por WhatsApp, para mí es chiquitaje. Constantemente recibo amenazas en WhatsApp. Por ejemplo, uno me mandó un audio donde me decía “voy a ir a tu casa y te voy a matar”, le respondí que me mande otro audio porque no se escuchaba bien. Lo tengo recontra incorporado. Me cruzo liberpijis en la calle, pero son todos patoteros de teclado. Cuando me ven no dicen nada, los miro fijo y por ahora se quedan en el molde.