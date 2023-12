La salud en la Era Milei: un fantasma privatizador que sobrevuela hospitales

“La ley argentina de diabetes es de avanzada a nivel internacional, y plantea la cobertura de insulinas al 100 por ciento, y de otros insumos, como jeringas y agujas, y desde el año pasado todos los sistemas de monitoreo”, sostuvo Gabriel Lijteroff, director del Comité Científicos de la Federación Argentina de Diabetes (FAD). Además, la normativa cubre todo lo que es medicamentos orales para controlar la enfermedad. “Es importante transmitir a la población que existe una ley, y no hay ningún elemento de sospecha para pensar que sea derogada”, dijo el ex titular de la FAD, entidad que integra comisiones que asesoran a nivel nacional y en varias provincias sobre el tema. “La provisión de medicamento e insumos no tiene que ver sólo con la compra, sino también con la logística, que se entreguen en tiempo y forma”, dijo Lijteroff. En este sentido, desde la FAD “estamos muy atentos a las demoras que se pueden dar, en constante contacto con los efectores de salud como con los pacientes”. Esta ley además incluye la promoción de estudios para la detección temprana de la enfermedad, ya que según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se estima que hay dos millones argentinos con diabetes que no lo saben.

Trabajadores bajo amenaza

El ajuste brutal que se espera en la salud va acompañado de discursos virulentos contra lo público, como sucede en otras áreas del Estado, que buscan justificar los despidos y las transformaciones. Esto se completa con la habilitación de ataques a la actividad sindical, como pudo comprobar hace unos días Héctor Ortiz, referente de la agrupación ATE-Hospitales en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el enfermero llegó a su oficina del hospital Durand, donde presta servicios hace casi 30 años, se encontró con algo nunca visto. “Se viene el Falcon verde, van a correr zurdos de mierda”. Las amenazas fueron denunciadas ante las autoridades, pero marcan que el clima que se vive en los hospitales y centros asistenciales es de tensión, y que va más allá de lo sanitario. “Este nuevo gobierno nacional trae más ajuste, y eso traerá el cierre de hospitales, los trabajadores de la salud por supuesto lo vamos a pelear”, dijo Ortiz, que aseguró que en CABA se vive una doble amenaza, ya que la gestión que inicia de Jorge Macri parece seguir ese camino. “Estamos preocupados, porque el gobierno de Jorge Macri va a estar subordinado a ese tipo de políticas de ajuste y privatización”, alertó Ortiz, que dijo que desde que asumió el PRO los problemas sanitarios se multiplican: “Pareciera que fue planificada la destrucción de los hospitales porteños”.