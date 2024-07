"Este Gobierno es criminal pero al cine nacional lo desprotegieron antes"

Lo que sí me parece es que los sectores de la cultura, y del cine en particular, quedaron muy desprotegidos por la gestión anterior. Hay una falta de cohesión en lo que podríamos llamar la comunidad cinematográfica, que antes no ocurría. En la década del 90, cuando el menemismo amenazaba con alguna medida dañina, todo el sector se juntaba, protestaba y lograba cosas. De hecho, en 1994 se logró la Ley Nº 17.741 de Fomento de la Cinematografía Nacional. Después Carlos Menem, para un poco mitigar sus efectos, nombró a Julio Mahárbiz al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que se dedicó durante toda su gestión a beneficiar, con la plata que el Instituto recaudaba gracias a la ley, a aquellos que menos lo necesitaban. A quienes tenían el dinero. Y ese es un poco el esquema de hoy, trasladado a lo que serían las plataformas.

Hoy no hay esa cohesión. A mucha gente del cine, que logra trabajo en las producciones de las plataformas, le parece genial que la gente tenga que trabajar por poca plata y sea mano de obra precarizada o pauperizada para las plataformas; y que no haya otro tipo de producción. Y esto no es responsabilidad solo de este gobierno. En la gestión anterior no se hizo lo necesario para proteger a la industria nacional. Se tenía que cobrar a las plataformas con el mismo criterio con el que se cobra la exhibición desde la creación del Instituto en el año 1957. Y eso no se actualizó.

El Fondo de Fomento con el cual el INCAA financia las películas argentinas se basa en el gravamen a la exhibición. Y ese gravamen fue variando de objeto, según fue cambiando también la tecnología que permite la exhibición. Al principio era solamente el 10% de las entradas que se vendían en todos los cines, y a partir de la ley sancionada en 1994 se agregó el gravamen a las películas que se pasan por televisión abierta o cable, más lo que eran en ese momento los alquileres en los videoclubes, en DVD. A eso, hace ya unos años, se le tendría que haber agregado, como se le agregó en Europa, por ejemplo, el gravamen a los streaming y a las plataformas.

En España, por ejemplo, cada vez que vos vés una película en una plataforma, hay unos centavos de euro que van a parar al Fondo de Fomento Español. Bueno, eso acá se tendría que haber empezado hace muchos años y no se hizo. Si algo tenía que hacer la gestión de Luis Puenzo, era eso. Y tuvo cuatro años. Eso es lo que justifica a esta gestión el desastre que están haciendo. Dicen que no tienen plata, que el Instituto está desfinanciado, y es cierto, es básicamente cierto.

El INCAA es una estructura gigantesca que necesitaba más recursos para financiar su propio movimiento, pero además para financiar las películas que normalmente financiaban. Entonces, sin ese gravamen, el Fondo de Fomento se fue secando. Todo cae. Insisto, es una muerte anunciada, es algo que todo el mundo sabe y han fingido demencia.