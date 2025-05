El Eternauta: el eterno retorno de un comic

El eterno retorno

La historieta comienza con la aparición de un personaje misterioso, un viajero del tiempo que se materializa sorpresivamente delante de un guionista (alter ego de Oesterheld) para contarle su historia, el relato que tendrá lugar a lo largo de las siguientes páginas y que se inicia en los albores de la caída de una nieve tóxica que cambiará la vida de Juan Salvo y sus amigos para siempre. La serie omite este inicio meta narrativo, o relato enmarcado, sustituyéndolo por una serie de visiones que Salvo experimenta. Estas imágenes que se proyectan en la mente del protagonista mientras queda en blanco (en un cuadro similar al de la epilepsia) no son un flash back, sino premoniciones del futuro. Juan está viviendo en una especie de loop donde lo acontecido, de algún modo que aún no ha sido explicado, ya sucedió. Una suerte de eterno retorno donde el futuro es también el pasado.

Pero también, en una suerte de referencia externa o exofórica, la ficción remite a un eterno retorno histórico, donde distintos tiempos de la historia argentina confluyen en capas en un mismo punto. La nieve tóxica remite al protagonista (veterano de la guerra de Malvinas) a la nieve de las Islas Malvinas. Las Islas son las Malvinas, pero también podrían ser las “islas” de conciencia que experimenta el personaje, como expresión de un trauma hacia atrás y hacia adelante.

Por otra parte, la misma nieve que en la historia gráfica cae en invierno, en la serie ocurre en verano. No solo en verano, sino a fines de diciembre, en vísperas de navidad. Apenas unas horas antes de que el mundo colapse, los personajes se encuentran con un piquete de vecinos que cortan la calle entre cacerolazos mientras ocurre un apagón eléctrico, evocando simultáneamente la crisis de diciembre de 2001 y la actualidad. Omar, uno de los personajes nacidos en la serie, regresa después de veinte años a Argentina, y le parece que todo sigue igual. Se encuentra con el cacerolazo como paisaje y afirma que, una vez más, en Argentina la plata no rinde. Omar expresa al argentino desencantado con el país, que busca en el extranjero la estabilidad económica que no encuentra en el suelo patrio. Y que más adelante, encontrará su sentido de pertenencia en el lugar menos pensado; aunque al principio se sienta “sapo de otro pozo”. Las evocaciones a la crisis del 2001 aparecen por doquier en las discusiones de los personajes acerca de cómo manejarse y qué estrategias tomar, como es el caso de los saqueos, o de las discusiones de Ana y Favalli sobre sus vecinos. Al igual que Salvo, ellos también tienen una memoria de lo ya ocurrido, con la que intentan afrontar esta nueva crisis.

Como guiño al espectador, la memoria de la pandemia también se abre camino, voluntaria o involuntariamente. El grupo de consorcio de un edificio que se transforma en un panóptico de vigilancia remite inevitablemente a un pasado reciente del que salimos, aunque no necesariamente mejores.