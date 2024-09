En el cine, la misma política que en comedores

Sobre la persecución al cine argentino no creo poder agregar mucho más a lo que la comunidad toda ya observó incluso en instancias legales en el Congreso: es todo un escándalo.

No podemos siquiera hablar de desfinanciación o desinversión en el sector, porque el INCAA había encontrado tras muchos años de acumulación de leyes, ensayos y errores, una forma de autofinanciación que permitiera no sólo la producción de películas sino también –y sobre todo– que éstas no fueran entendidas como meros objetos de mercado sino como algo mucho más preciado e invaluable: como cultura, como representación imaginaria de un pueblo, como resistencia poética a los imperativos del mercado, que ya sabemos cuáles son.

Al igual que muchas otras cosas, antes de la llegada de Javier Milei y sus acólitos el cine nacional ya venía arrastrando una crisis enorme. Pero la solución no parece otra que haberle dado el golpe de gracia. La reestructuración que se propone para el INCAA marca un modelo estrictamente comercial, aquel que subsistiría de todos modos sin la presencia del estado como garante de otras cuestiones no monetizables: federalismo, equidad, libertad, imaginación, rebeldía.