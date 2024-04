La tierra para quienes tienen poder, no para quienes tienen historia

Lucas Dinamarca, otro de los imputados que hizo uso del derecho a declarar, afirmó: “Soy miembro de la comunidad Buenuleo desde que nací. Soy un padre de familia. Se me acusa a mí de muchas cosas que no son verdad. Yo niego rotundamente lo que han dicho sobre mí. En la comunidad somos muchas familias. Hoy estamos sentados en el banquillo de los acusados por algo que no hicimos, porque no es posible usurpar algo que ya es tuyo. No somos una comunidad conflictiva, nosotros siempre tratamos de arreglar las cosas por el buen camino, no con la violencia. No comprendo aún cómo pueden decir tantas barbaridades nuestras sabiendo que no son ciertas”.

“Nosotros como defensa sostenemos que la Comunidad Buenuleo ejerció sus legítimos derechos, que la reconoce la ley, en los diferentes estamentos, el derecho de permanecer en sus territorios, usufructuarlos, permanecer y mantener esos derechos, y que eso jamás puede ser un delito”, expresó el abogado Cicciarelo en su intervención.