“La fantasía patriarcal es crear vida fuera de los cuerpos humanos”

Una diosa ecofeminista

.

–¿Por qué decís que hay una relación entre el avance del patriarcado y la pérdida de la “diosa” que sufrieron las mujeres?

–Es un tema bastante complejo, yo siempre digo que es la pregunta por el origen del patriarcado; no porque haya un origen, sino porque me interesa que podamos pensar algo diferente al patriarcado. Como pensar el fin del capitalismo, que a veces es más difícil que pensar el fin del mundo. Pensar el fin del patriarcado es prácticamente imposible, porque no tenemos imaginarios, no tenemos ficciones, no tenemos mitos, no tenemos narrativas. Estudié a algunas pensadoras que son muy marginales al feminismo, esto también es interesante. Por ejemplo, Casilda Rodrigáñez Bustos, que hace un estudio de la Matrística, que son comunidades saludables, organizadas, ecológicas, equitativas, comunitarias que se organizan en relación al cuidado de la vida, o sea, la vida está en el centro y la perdurabilidad de la especie en sintonía y en armonía con el entorno. Es como vivían las comunidades matrísticas, nómades, viajando, circulando. Casilda dice que la Matrística no se encuentra en la Historia lineal patriarcal de nuestra civilización, o sea, para encontrar la Matrística nos tenemos que ir fuera de la Historia, nos caemos del relato histórico y entramos en la arqueología, por eso las vasijas, las fuentes tienen todas imágenes de mujeres con las tetas al aire, con las piernas abiertas, pariendo con placer.

–Ahí aparece una función clave de la matriz: parir, dar vida.

–El parto es fundamental para la socialización de la especie. El patriarcado lo que tuvo que hacer fue separar a la madre y al padre de la cría, o sea, hacer un corte en el momento del nacimiento. Eso provocó un entumecimiento del útero, el útero como un músculo muy importante para los cuerpos con matriz, los cuerpos de las mujeres, porque es el órgano donde sucede la perdurabilidad de la especie. La capacidad de ser fértiles que tenemos como especie sucede dentro del útero, un órgano que es capaz de hacer alquimia. Todo eso la Matrística lo sabía muy bien y estaba todo diseñado para que el útero fuera un músculo de movimiento que no estuviese duro: las danzas tribales, los rituales de pasaje, las formas en que las mujeres caminaban, movían sus cuerpos. Todo eso estaba dado para que el parto pueda ser con placer. Cuando el parto es con placer hay segregación de libido materna, que básicamente es la capacidad de sentir empatía y de cuidar de los demás. Como lo que nos sucede cuando vemos un bebé, completamente indefenso, y surge espontáneamente el deseo de cuidar la vida. Bueno, eso es lo que el patriarcado vino a romper, la empatía, el sentir la trama, una trama más grande, el sentirnos interconectados.