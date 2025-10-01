Ensayo sobre la humareda

Las publicidades se poblaron de personas de distintas edades que consumían humo alegremente en las más diversas geografías: en playas con atardeceres grises de fondo y grupos de jóvenes bailando en torno a una fogata mientras bebían humo y chocaban sus envases de vidrio; en la montaña con alpinistas a punto de caerse al vacío pero felices de estar bebiendo humo en lata; en medio de un embotellamiento en la ciudad, con todos los autos escuchando la misma radio a la vez y recordando a los conductores que no se olviden de sacar su humo de la guantera para mitigar el estrés. Pronto los bancos guardaron humo en sus cajas fuertes, los poetas cantaron loas al humo, los actores representaron obras de teatro personificando al humo, y hasta las mochilas de los pasajeros de trenes y colectivos quedaron repletas de humo.

Pero después de varios años conviviendo con las incomodidades que producía el humo, cuando la población experimentó sus consecuencias negativas, cuando vieron que en sus heladeras y sus alacenas no había nada para comer sino paquetes y latas de humo envasado, el humo pasó de los pulmones a los estómagos y de allí a los corazones. Sin posibilidades de distinguir entre las diferentes estaciones del año porque cada día era igual de gris a otro, la tristeza, el desaliento y la desesperanza, además del humo, eran lo único que se respiraba en el ambiente.

Así, cuando ya todo olía a humo y no quedaba un solo resquicio de oxígeno en el aire, un día una paloma vio a un jubilado sentado en un banco de la plaza, cabizbajo por no poder darle ni una miguita de pan, y se subió a sus rodillas. El jubilado la miró, buscó algo en sus bolsillos y le mostró con desolación que no tenía nada para darle, pero a la paloma no le importó porque quería que el anciano la escuchara. Fue de esta manera que la paloma aleteó hasta posarse en un hombro del jubilado para contarle un secreto sobre la gran humareda y luego perderse entre las nubes grises de humo. De pronto, después de escuchar las palabras aladas de la paloma, los ojos del jubilado brillaron como hacía mucho no sucedía. Henchido de entusiasmo, este se juntó con otros jubilados y les comentó el secreto de la paloma; a su vez, estos se lo contaron a sus médicos y estos al resto del personal de salud, quienes fueron a sus casas y se lo dijeron a sus hijos universitarios.

De pronto, cuando a nadie le interesaba qué nuevo decreto sacaba el gobierno para restablecer el cariño perdido por el humo, un rumor comenzó a circular. Un rumor que se colaba en las conversaciones de los cafés, en las canchas de fútbol, en las escuelas y en los tribunales; que viajaba en bicicleta y se colgaba de los hilos de los barriletes. Fue exactamente en ese momento cuando todas las personas lo hicieron: se unieron en un único soplo y con la fuerza de millones de pulmones a la vez, el humo se fue y el Gobierno también.