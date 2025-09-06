El veto de Milei, ¡Afuera!

Esta victoria, la primera de este tipo desde 2003, no fue casual. Fue el resultado de la incansable lucha de miles de personas que, a pesar de la lluvia, el sol, la represión de Bullrich, los gases y los palos, no se callaron. Su presencia constante en las calles y en las vigilias frente al Congreso demostró el poder de la organización popular frente a la indiferencia estatal.

Un reclamo que se escuchó

Para muchas familias, la situación es crítica. Blanca, de Florencio Varela, relató la angustia de ver cómo el centro de día de su hija Solange, el único en la zona, está en riesgo de cerrar. “Desde el año pasado no están dando los aumentos que tienen que dar y las obras sociales pagan con mucho atraso. La situación es crítica porque no sabemos si en cualquier momento cierran o no cierran el centro de día”, lamenta Blanca, que se siente invadida por la impotencia, la bronca y la rabia.