Dillom y la huérfana generación del suicidio

Para ilustrar este punto les doy un dato concreto de la realidad. Buscando información para escribir esta nota encontré este titular de la OMS: “El suicidio es la segunda causa de muerte de los chicas y chicos argentinos que tienen entre 10 y 19 años.” En el artículo hablan del “alarmante” aumento de los suicidios entre las personas de ese rango etario y sentencian que esta estadística se triplicó durante los últimos años. Bueno, el artículo es de 2019. Esos chicos y chicas crecieron y ahora tienen entre 15 y 24 años. Nos decían que éramos la generación de cristal, pero ese cristal se rompió y dejó ver que en realidad somos la generación del suicidio.

Es este dolor visceral y camuflado el que siente el personaje de “Por Césarea”, un dolor que es a la vez íntimo y colectivo, se vincula con nuestras traumáticas historias personales y también nos trasciende como individuos. De todas formas, alguien podría decir “bueno, pero esta época de mierda nos afecta a todos, no son solo ustedes los que padecen la crisis” y tendría razón, estamos en una época dolorosa. Pero también es cierto que el disco de Dillom parece hablar más del dolor generacional que del dolor epocal. Esto se ve por cómo habla de ese dolor.

Las letras de Dillom están cargadas de referencias excesivamente centennials y es por eso que nos interpela a nosotros que solo sabemos hablar en basado o cringe (porque todo lo demás nos parece un poco falso). Esto es algo que ya viene haciendo Dillom desde su primer disco. Las canciones de ambos álbumes están escritas en nuestra lengua shitpostera y zoomer, esa mezcla de memes, videojuegos de nuestra infancia/pubertad, astrología y prácticas new age, animes, términos en inglés asociados a la cultura “woke” estadounidense, redes sociales y manuales de psiquiatría DSM-5. Acá les doy un par de ejemplos “Su short tan apretado que parece body-painting / Me la pone tan gorda que le hacen body-shaming / (Ay, same, boluda, yo también tengo ascendente en sagitario, boluda)”, “Yo tengo conexiones, como redstone / Hay raperos que me quieren en su Death Note“, “De chico no me pagaban la membresía de Club Penguin”, “La vida es una pija y me está re cogiendo”, “Ahora por culpa de esa mierda tengo PTSD / La paranoia no la calma ni el más puro CBD”, (ptsd = estrés postraumático). “Los rivo' y clona' son mi reiki y yoga”, etc. En fin, hay un montón, algunas incluso corren riesgo de quedar obsoletas de acá a 10 años, pero ¿quién piensa en eso? En 10 años capaz ni queda gente para escuchar la música que sacamos ahora o quizá los pocos que sigan vivos queden sordos por tener microplásticos en los oídos.

Es interesante hacer un contrapunto entre el disco de Dillom y el de Catriel con Paco Amoroso “Baño Maria”. Mientras Dillom abandona la estética Miami y hasta le declara la guerra en el programa de Rebord, Catriel y Paco siguen insistiendo con la onda Ricardo 's Fort Wannabe que tanto le resultó al trap hace media década y que ahora se siente un poco extraña. Y el disco de Dillom entró al top 3 mientras que el de Catriel y Paco quedó ahí, no fue un fracaso, pero tampoco fue tan relevante