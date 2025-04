“Todos los usos de la planta de cannabis son terapéuticos”

-¿Es decir que la planta de cannabis es compatible con psicofármacos como los antidepresivos?

-Si, es compatible, no hay que tener miedo. Lo que muchas veces me preguntan es ¿puedo salir de la depresión fumando porro?. No es lo más ideal, pero si vas a usar cannabis y lo que estás buscando es el efecto antidepresivo puntual, lo ideal es hacer una base oromucosal porque está más tiempo en la sangre, entonces te permite hacer dos o tres tomas al día, dependiendo siempre del sistema endocannabinoide que es como una huella, varía en cada persona. De esa forma te permite hacer varias tomas al día y el pico plasmático que es cuando más cannabinoides llegan a la sangre no es tan pronunciado como cuando es fumado y el efecto es más sostenido. Está bueno que el pico no sea tan pronunciado y que el efecto no sea tan sostenido porque tiende mucho menos a saturar el sistema endocannabinoide.

-¿La cannabis funciona también para trastornos de ansiedad?

-Para trastornos de ansiedad sabemos que van re mil bien las plantas índica y las plantas ricas en CBD. Esto significa que tenga alguna postura en contra del THC. No, sino que por ahí para las afecciones de salud mental está bueno empezar con extracciones que vengan de plantitas más ricas en CBD y vas sumando THC si va requiriendo, por ejemplo, para la ansiedad es preferible hacer una base con planta con más CBD porque si bien el THC no necesariamente va a disparar ansiedad, en muchos casos la produce, entonces primero te jugás a hacerlo con una planta que sea de Quimiotipo 3, que son las que predomina CBD. Después tenemos las Quimiotipo 1 que tienen alto THC y las quimiotipo 2 que tienen compensado más o menos la misma cantidad de CBD y THC aunque no es exacto. Distinto sucede si se trata un trastorno por estrés postraumático que sabemos que el que juega es el THC. Entonces en general se usan plantas con más THC o por lo menos un quimiotipo 2 de base y ahí va sumando THC. Para los procesos psicóticos sabemos que el CBD tiene probada evidencia científica de efectos antipsicóticos, ahí sí es muy importante conocer a la persona que lo va a usar porque hay personas que vienen de un contexto que se agrava ante el contacto con una molécula de THC. En general lo que tendemos a recomendar a nivel masivo es el uso de CBD, porque sabemos que tiene propiedades antipsicóticas y las genéticas con THC en general evitarlas, salvo que vos lo hagas como una estrategia de reducción de daños, donde puedas tener de a poquito cierto cuidado sobre el tipo de cannabis que usa tu consultante, porque una cosa es un cannabis de mercado negro prensado, que en general son sativa paraguayas altas en THC y otra es un cannabis que sea producido de forma orgánica y que a lo mejor esté más compensado.

-¿También pueden tratarse con cannabis trastornos obsesivos compulsivos?

-Si. Mi recomendación en general es empezar con que tenga una predominancia de CBD o en personas que tienen tolerancia al THC, genéticas equilibradas. Las genéticas que tienen predominancia de THC, es mejor dejarlas para situaciones muy puntuales específicas y que tienen que ver con la evaluación clínica también, no porque estemos en contra, sino porque es parte de un proceso. Por ejemplo, las genéticas con THC son bárbaras para una persona que está en fin de vida. Porque no duerme, no come, tiene dolores y está triste. Si a esa persona le permitís que se ría un rato, que duerma bien, que tenga hambre y que sus dolores disminuyan, le mejoras muchísimo la dignidad para su proceso de partida. Eso lo hace el THC, no lo hace el CBD.

-Más allá de las limitaciones que plantea el Gobierno Nacional sobre el uso del REPROCANN, en la sociedad hay un debate que aún no está saldado y que tiene que ver con la diferenciación que se hace del uso del cannabis entre “recreativo y medicinal” ¿Pensas que esa diferenciación es válida?

-Desde mi punto de vista el debate “recreativo y medicinal” es muy representativo de la forma patriarcal de polarizar y enfrentar a la sociedad y para mí es una herencia del prohibicionismo. Está bueno trascenderlo y reconocer que todos los usos de la planta son terapéuticos. Que hay algo en lo terapéutico que toma un poco de aquello que le podemos decir recreativo, adulto, exploratorio y algo que toma de ese conocimiento que tenemos frente a una patología. Son esas esas dinámicas de integración que me parece que son las que necesitamos para trascender estos modelos de opresión. Si estás de un lado o estás del otro yo veo que eso solo le sirve a la industria farmacéutica.