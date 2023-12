¿Qué se come con la democracia?

La tierra para quien alimenta

En sus andanzas por el país, Filardi recogió el rostro más descarnado del modelo agroalimentario y también muchos brotes de resistencia: “Vi dramas muy fuertes en los pueblos sometidos a las fumigaciones con agrotóxicos, pero también vi pueblos movilizados frente a eso, que no se quedan quietos, sino que se organizan, se movilizan, se reúnen, hacen epidemiología popular, es decir, empiezan a ver casa por casa cuáles son las enfermedades que hay. Se organizan, resisten, pelean por ordenanzas que alejen los venenos, interpelan a sus funcionarios públicos locales, generan asambleas donde prima la democracia, donde se discute de manera asamblearia los pasos a seguir en defensa de la vida en ese territorio”.

Esas asambleas comunitarias que se multiplican por el mapa son también espacios de creación, porque “no solamente resisten el avance del extractivismo en todas sus caras (megaminería, fracking, represas, agronegocio), sino que también construyen otra realidad, construyen otras relaciones sociales, se organizan solidariamente de otra manera, ni más ni menos que en defensa de ese buen vivir en los territorios”.

Desde las organizaciones de base como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) han nacido propuestas destinadas a la democratización del acceso al alimento sano, seguro y soberano. Una de ellas, bien concreta, es la proliferación de las colonias agrícolas, que ofrecen arraigo rural, producción sin agrotóxicos y abastecimiento a buen precio.

La colonia “20 de abril-Darío Santillán” fue la primera que inauguró la UTT, en 2015. Allí, en Jáuregui (Buenos Aires), vive Franz Ortega junto con su familia : “Fue un cambio total para bien, porque nosotros estábamos antes trabajando como en un trabajo esclavo: no éramos dueños de la tierra, no podíamos hacer una vivienda, vivíamos en casa de nylon, trabajando de sol a sol; incluso la mujer y los chicos para producir y pagar los insumos, porque echábamos agroquímicos en esos tiempos, era precio dólar”.

Son 50 familias distribuidas en 84 hectáreas. Las tierras donde viven y producen fueron cedidas para su uso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Les quedan 14 años de comodato por delante, lo que les da cierta perspectiva de futuro, a diferencia de la mayoría de las familias productoras del país que están sujetas a la renovación de los alquileres cada temporada.

Franz no es funcionario, pero desde su experiencia rural aporta una mirada sobre ciertas urgencias de los estómagos argentinos: “Cuando dicen ‘la lucha contra el hambre’, deberían hablar de más colonias como esta, por ejemplo. Hay 50 hectáreas en producción de verduras, entonces todos los vecinos pueden acceder a la verdura a un precio justo. Pero si no le dan las tierras a quien quiere trabajar no va a haber alimento. También hay mucha soja y eso no ayuda”.

¿Cómo se atraviesa una crisis alimentaria con recetas económicas campesinas? Franz: “Gracias a Dios nosotros aprendimos a cultivar nuestro propio alimento, no nos falta nada. Puede haber una crisis, pero nosotros ya tenemos el conocimiento, producimos verdura, lechuga, alimentos. Gallinas también tenemos, carne, una vaquita. Algo de azúcar, esas cosas compramos, pero no compramos mucho más, porque siempre tenemos la huerta. A mí me da pena que en las villas haya gente que sufre. Todo es comprado, todo es comprado, no saben producir nada, ni una lechuguita. Esa gente pasa hambre realmente cuando no tiene el efectivo para comprar. Por suerte nosotros, por más pobres, que nos falte ropa y todas estas cosas, pero alimento no nos va a faltar”.

Filardi apunta que la Red de Cátedras Libres de Soberanía Ambiental (CaLiSAs) cumple este año veinte años de recorrido, la mitad de la edad de la democracia argentina. El nacimiento fue en La Plata, en 2003, y actualmente hay 60 espacios de formación y discusión en distintos territorios. Entre los objetivos actuales está el lanzamiento del segundo “Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (IASSAA)”.

¿Qué mirada tiene la Red de CaLiSAs sobre el aniversario democrático? “Nos comprometimos colectivamente a discutir cuál es la situación de nuestro sistema alimentario en estos 40 años de democracia y, sobre todo, qué propuestas podemos colectivamente realizar junto con las organizaciones campesinas y los movimientos sociales para democratizar nuestro sistema alimentario”. Tal vez en un tiempo no muy lejano pueda volver a ser esperanzadora la idea de que “con la democracia se come”.