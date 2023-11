¿Por qué las discusiones climáticas son discusiones sobre financiamiento?

La nueva meta post-2025

Con esa promesa incumplida sobre la mesa, en Dubái, los gobiernos discutirán una nueva meta cuantitativa de financiamiento posterior a 2025. “Sabemos que los 100.000 millones de dólares son un monto insuficiente para encaminar las transiciones requeridas en energía, industria, cambios de uso del suelo. Se estima que el costo real anual para ello es de, en español, 3,5 billones de dólares”, explica Pulgar Vidal, subrayando que la cifra es la traducción al español no erróneamente de billions sino de 3,5 trillions. En otras palabras: es muchísimo dinero el que se necesita. Al respecto, considera importante que se establezcan condiciones para esta meta a fin de evitar retrasos o incumplimientos.

Un ejemplo de condición sería la reforma de la arquitectura financiera internacional en pos de, por ejemplo, ayudar a los países en desarrollo para, por un lado, aliviar sus deudas financieras y, por otro, promover políticas climáticas. Una reforma que es firmemente reclamada por países de la región desde la Colombia de Gustavo Petro pasando por el --hasta ahora-- gobierno argentino, hasta el Brasil de Lula da Silva. Ahora bien, a no confundir: la discusión sobre esa reforma es bienvenida como reclamo en una COP, pero no es algo que corresponda a la ya compleja agenda de la cumbre climática. Al menos, no por ahora.