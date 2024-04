El agua en Argentina: contaminación, cambio climático y agroindustria

Por otro lado, en un reciente informe que se desprende del polémico estudio Sprint, especialistas advirtieron por el agua de consumo analizada en busca de restos de plaguicidas en parte de la pampa húmeda y Mar del Plata que, una vez más, puso en evidencia la brecha que existe a la hora de acceder a agua potable segura en la ciudad y que son quienes viven en los barrios más alejados en el norte, sur y sudoeste de General Pueyrredon, quienes ante la falta de acceso al agua de red, consumen a diario agua (más) contaminada con restos de agroquímicos y, según señala Marta, también arsénico.

Al igual que los investigadores que señalaron la necesidad de que empresas u organismos como Obras Sanitarias (OSSE) revisen sus parámetros al momento de analizar el agua e incluir agroquímicos que fueron incorporados en los últimos años en el campo, pero que no son tenidos en cuenta a la hora del análisis −o bien difieren de los niveles aceptados por la OMS−, para Marta con el arsénico sucede algo similar: “Hay poco estudio, investigación y divulgación de lo que está sucediendo. Si no mejoramos los estándares de información, no se pueden tomar decisiones política ni sanitarias”.

Y pone de ejemplo, tal como sucedió en la zona oeste rural de General Pueyrredon, los análisis que se realizan sobre al agua de pozo que consumen las escuelas rurales de la Provincia de Buenos Aires: “Te hacen una investigación sobre los agrotóxicos en el agua con una plantilla de hace 30 años donde no se incluye ninguno de los tóxicos actuales. Es un esfuerzo económico y una pérdida de tiempo, de reactivos, que termina siendo inconducente para tomar decisiones políticas”, plantea en una entrevista con Qué digital.

“En Argentina hay una voluntad política de no entorpecer al modelo agroexportador. Y también es ocultista respecto a todas estas cuestiones que pueden generar conflictos a los grupos económicos dominantes”, señala respecto a los resultados del Sprint que fueron foco de denuncias por “censuras” luego de encender las alarmas por las cantidades de restos de agroquímicos hallados en el cuerpo de los argentinos que participaron del estudio.

PRIORIZAR LA SALUD POR ENCIMA DE LOS “GRANDES NEGOCIOS”

La problemática del agua (su abastecimiento, calidad y gestión) es mundial, define Marta. En ese sentido, entiende que Argentina tiene que apostar a construir estrategias mundiales para comenzar a poner la vida por encima de los intereses de los grandes negocios que abarcan la minería, el fracking, la explotación petrolera offshore y el modelo agroindustrial.

Aunque el país tiene mucho ganado −según Marta “más de una vaca para cada uno”−, el avance de la agricultura transgénica en Argentina llevó a que los campos de ganado se transformaran en campos agrícolas para aumentar la producción y las ganancias.