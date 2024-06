¿Cómo elegir una web de juego si sos principiante?

Cuando empezamos a jugar en un casino online, elegir una web adecuada para nosotros puede condicionar mucho nuestra experiencia posterior. Cada casino online tiene su propia selección de juegos, métodos de pago, bonos y promociones especiales, así que elegir el casino perfecto puede ayudarnos a mejorar mucho nuestras posibilidades de ganar con las apuestas. Todo es cuestión de saber cómo encontrar nuestro casino ideal.

Aprovechá los agregadores de casinos

Sean cuales sean tus preferencias, el mejor casino online para vos estará en una web como www.casinosinternacionalesonline.com. En un agregador vas a encontrar el casino online fuera de España perfecto para tus gustos gracias a que este tipo de comparadores resume las principales características de cada casino digital y, además, pone a tu alcance una extensa selección de plataformas de juego disponibles en Argentina.

Lo mismo puede decirse de los juegos. Quizá te aficiones a jugar a la slot Starburst, a Gonzo’s Quest, o a Fruity Win 20. Hay miles de tragamonedas en un casino online, así que contar con una web que nos resume sus principales rasgos –incluyendo el RTP de los juegos– nos pone las cosas mucho más fáciles para elegir los juegos más lucrativos. Esto nos ahorra mucho tiempo, y nos orienta desde el comienzo hacia los casinos y los juegos más recomendables.

Aprendé a contrastar los bonos

Los bonos de los casinos online merecen un capítulo aparte, porque pueden ponernos una auténtica alfombra roja para comenzar a jugar y conseguir nuestras primeras ganancias… o no. Dependiendo del casino que elijamos, tendremos a nuestra disposición un conjunto de bonos con los que la plataforma puede ofrecernos cantidades de saldo gratis, giros gratuitos para las tragamonedas, y otras ventajas a la hora de jugar.

A la hora de elegir los mejores bonos de los casinos hay que considerar la frecuencia del bono, el tipo de bono, y sus términos y condiciones.

· Bonos de una sola vez. Los bonos que se conceden una sola vez son bastante menos interesantes que los que se pueden conseguir de forma regular. Generalmente, los bonos de bienvenida solo están disponibles cuando nos registramos en un casino, así que nos conviene revisar que el casino siga ofreciendo bonos más adelante.

· Bonos regulares. Este segundo tipo de bono estaría compuesto por los bonos de fidelización, que tienden a renovarse semana tras semana o mes tras mes. Si bien estos bonos pueden ser de menor importe que un bono de bienvenida, a la larga nos ofrecen una rentabilidad muy superior.

Los bonos pueden ser de depósito –si nos dan un cierto importe de saldo gratis para jugar– o de giros gratis para las tragamonedas. Además, también hay otros bonos secundarios como las promociones de cashback o los programas VIP. Sea como sea, debemos revisar los términos y condiciones de los bonos para verificar lo siguiente:

· Los términos de retiro del bono. Los casinos nos permiten apostar con saldo o giros gratis muy fácilmente, pero retirar esas ganancias a la cuenta bancaria es más difícil. Tenemos que apostar el importe del bono un cierto número de veces antes de poder reclamar esas ganancias. Cuanto menor sea esta cifra, más fácil es reclamar el bono.

· El periodo de vigencia. Tampoco podemos dormirnos y dejar pasar seis meses sin reclamar el bono, porque en ese caso habrá vencido su periodo de vigencia. Los bonos de los casinos suelen estar disponibles en un periodo que puede ser de unos días, unas semanas o un par de meses, así que debemos considerarlo para no perder el bono.

Elegí un método de pago adecuado para vos

Los métodos de pago también importan, porque cada casino tendrá una selección diferente de métodos a tu disposición para depositar y retirar saldo. Nos conviene buscar casinos que tengan una variedad amplia de métodos disponibles, incluyendo por ejemplo las principales tarjetas bancarias y las billeteras electrónicas más populares en Argentina. PayPal, Mercado Pago, Neteller o Skrill son algunas de las más usadas.

Además de la variedad de métodos –que pueden incluir criptomonedas como Ethereum o Litecoin–, también nos conviene comprobar que los límites de retiro y depósito del casino sean muy reducidos. Un límite mínimo razonable serían 10.000 ARS para depositar o retirar saldo, mientras que el límite máximo no suele ser un problema. Los casinos online ya no suelen cobrar comisiones de transferencia, pero no está de más que lo verifiquemos por las dudas.

Buscá juegos de prestigio con un RTP alto

Por último, la selección de juegos disponible en cada casino también es importante. Además de contar con una variedad lo suficientemente amplia de juegos para garantizar nuestra diversión, nuestro casino ideal debería tener a nuestra disposición juegos de proveedores de prestigio como Pragmatic Play, NetEnt o Evolution, entre otros. Esto asegura la legitimidad de los juegos y su calidad, tanto en las tragamonedas como en los juegos en vivo.

En cuanto al RTP, siempre es buena idea considerarlo a la hora de elegir tanto los casinos como los juegos que más nos interesan. Un RTP alto es indicativo de un juego que concede premios generosos, ¡así que, si queremos mejorar nuestras posibilidades de ganar, debemos optar por juegos con el mejor RTP posible!