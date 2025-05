ANSES les niega la jubilación a dos personas no binaries

El 20 de junio de 2021 se incorporaron los Documentos Nacionales de Identidad con la opción “X” para las personas que se autoperciben no binaries. Sin embargo, algunas instituciones estatales y privadas presentan trabas y negativas a la hora de respetar la legislación vigente.

Ale cuenta que también tuvo inconvenientes para realizar trámites en la ex AFIP, hoy ARCA. Lo mismo sucedió cuando quiso obtener su pasaporte: las demoras fueron excesivas y le exigieron la declaración del inicio de trámite de DNI no binario, a pesar de contar con la documentación correspondiente que acreditaba su identidad. “Pasé por situaciones de discriminación, destrato y me dieron muchas vueltas para poder finalizar mi trámite”, asegura.

“Todes tenemos derecho a ser bien tratades, a tener un salario digno después de haber aportado o no, porque muches hacen trabajos de cuidados o informales y merecen ser reconocides. Deberíamos poder cambiar el paradigma que sostiene que los viejos y las viejas son de descarte. Tenemos la sabiduría de haber trabajado y la sabiduría de lo vivido y nos merecemos disfrutar la vida sin pasar necesidades. Este gobierno destruye todo lo que toca, vienen a enriquecerse a costa del pueblo”, advierte Ale.

Por su parte, Kimey se pregunta: “¿Cuánto cuestan los operativos infernales que montan para reprimir a jubilades? ¿Cuánto cuestan los cartuchos, las balas, los imponentes trajes que usan? ¿Cómo se gasta descaradamente ese dinero en operativos infames y desproporcionados en lugar de ofrecer alguna solución a las condiciones miserables en las que tenemos que vivir las personas mayores?”. Y concluye: “La lucha de les jubilades es justa y admirable porque se trata de personas empobrecidas y vulnerables como son les viejes que le están poniendo el cuerpo a esa lucha, no solo por sus vidas sino también por toda la sociedad, que en gran parte les mira impávida. El gobierno nacional es cruel, además de profundamente injusto”.