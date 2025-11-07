Aceiteros alcanzan paritaria con salario inicial superior a $2.000.000

Lo que tenés que saber:

Salario básico inicial de peón será $2.075.186 en noviembre, $2.100.000 en diciembre y $2.344.000 desde enero de 2026.

Se pagará una suma extraordinaria no remunerativa de $1.886.748,60 en enero y febrero de 2026.

Se otorgará un pago retroactivo de $400.000 correspondiente a septiembre y octubre de 2025.

El acuerdo fue firmado por FTCIODyARA, SOEA San Lorenzo y cámaras empresariales del sector.

La paritaria 2026 prevé aumentos totales del 13,8% aplicados en etapas durante el próximo año.

Acuerdo paritario para trabajadores aceiteros

Dirigentes de la Comisión Directiva del gremio aceitero suscribieron un nuevo convenio con el sector empresario que eleva el salario básico inicial para la categoría de peón. La cifra será de $2.075.186 para noviembre de 2025, subirá a $2.100.000 en diciembre y alcanzará $2.344.000 desde el 1° de enero de 2026.

El convenio también incluye una suma extraordinaria no remunerativa de $1.886.748,60 a pagarse en enero y febrero de 2026, y un pago retroactivo de $400.000 correspondiente a los meses de septiembre y octubre de este año. Estas sumas se suman a los complementos previstos en el convenio colectivo del sector.

Firmantes del acuerdo

Por el gremio, el convenio fue suscripto por La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo). Por el sector empresario, firmaron las cámaras de la Industria Aceitera (Ciara), de Aceites Vegetales de Córdoba (Ciavec) y la de Biocombustibles (Carbio).

Etapas y beneficios adicionales

La cámara aceitera señaló que el acuerdo consta de dos etapas: el cierre de la paritaria 2025, que respeta la inflación prevista, y la paritaria 2026, con aumentos salariales que alcanzarán un total del 13,8% aplicados en etapas.

Desde el gremio indicaron que, tras nueve horas de debate, se logró un acuerdo que "asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión".

En el comunicado sindical remarcaron que "logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical, con un Gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de las y los trabajadores".