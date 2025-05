El agua no se le niega a nadie

El documento dice textual: “La falta de impulso de medidas efectivas por parte del Sr. Savarino demuestra una violación a sus deberes de funcionario público, conforme las misiones y funciones del Instituciones de la Vivienda”, seguido de una serie de puntos incumplidos como “controlar la ejecución de las obras, garantizando el cumplimiento de las obligaciones sociales, legales y políticas”.

Y sobre Coppola: “El funcionario en cuestión no garantizó el cumplimiento del contrato suscripto con la empresa Automat”. “Su omisión en la supervisión de la ejecución contractual y en la adopción de medidas para garantizar el reinicio de las obras configura una violación a sis deberes como funcionario público”. Seguido de otro apartado donde se profundiza la denuncia por “abandono de persona tras haber omitido adoptar medidas básicas para evitar la exposición a riesgos físicos sanitarios graves en mi contra y en perjuicio de otros habitantes del barrio”.

-¿Cómo describirías la cotidianeidad con la falta de agua?

-Denunciante: Padezco varias enfermedades de las cuales necesito mucha higiene y consumir agua potable. Tengo que tener mucho cuidado de que el agua sea segura para limpiar mis elementos de cocina, cocinar, beber. Hoy no tengo agua directamente, salvo las madrugadas de invierno o feriados puedo tener un hilito en la canilla mía. Un vecino me comparte su red pero a veces él tampoco tiene. Es muy importante para mi familia que las obras se concreten. Pago botellas de agua y lavandería para lavar mi ropa, no puedo cargar más de 2 kilos por mi enfermedad.