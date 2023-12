Alta pilcha, ¡Altas llantas!

Esta vez Cristina corre porque la Policía de la Ciudad detuvo a una de sus hijas y le incautó parte de las almohadas hechas a mano que confeccionaron para comer algo rico en las fiestas. ¿Su delito? Caminar con los productos en mano por la Avenida Pueyrredón. Hay puteadas, la gente mira, los curiosos filman, la Agencia Gubernamental de Control roba lo que le costó horas de trabajo a máquina, dinero del relleno, del empaquetado, de la tela, sudor. Pedirlos de vuelta no valdría la pena, la multa llega hasta los 10 mil pesos. Y por acá, de verdad, no hay plata.

Históricamente, diciembre en el Once es fatal. Desde Avenida Rivadavia hasta Corrientes, en todas las paralelas, siempre fue insoportable caminar por la compra venta de telas, prendas y calzado. Pero, en la Argentina urgente, algo cambia mes a mes, cada vez es menos la gente que compra, es inviable vestirse con pilcha nueva. Mientras, las vendedoras y los vendedores son perseguidos por el Estado. “Esto es común en Once, nos quitan todo”, dice nerviosa Cristina. “De octubre a noviembre me aumentaron 20% la tela y del mes pasado a este un 50%. No sé si voy a seguir trabajando de esto”, se sincera. Tiene que continuar vendiendo, no puede quedarse quieta porque es ambulante, sin permiso para un puesto fijo. Cristina debe seguir caminando porque tiene que comer: “Compré 50 metros de tela a seis mil pesos, mañana no sé cuánto saldrá. Lo que sí sé es que esas almohadas la Policía se las queda, las regalan a sus amigos o las venden”.

En los barrios populares no hay mejor Indec que el kilo de pan, la cantidad de milanesas de pollo que podés comprar o la pilcha nueva que se luce entre los pasillos de la festividad. Esta Navidad y Año Nuevo no pinta bien, y se nota. Lejos de la narrativa planera, que no haya facilidad de comprarse ropa en diciembre es de mal augurio. La cosecha de 2024 o no tiene frutos o sus frutos vendrán podridos. Lo gracioso es que siempre “es culpa del gobierno anterior”.