Universidades públicas: un buen lugar para practicar la resistencia

Estamos entonces en una coyuntura que no sólo enciende alarmas de peligro para el presente, sino que inquieta la memoria de lxs muertos, es decir, altera el pasado, ese que trae al fulgor del peligro ante nosotrxs, y nos dice lo que pasará si no luchamos, si no nos organizamos, si no cambiamos los significados de lo dado, si no antagonizamos.

La misma pluralidad de ideas y opiniones que se hicieron presentes en la marcha es la que se mueve en toda actividad universitaria. La ridícula idea de “adoctrinamiento”, forjada expresamente en las oscuras oficinas de los funcionarios de la última dictadura, habla más de quien la propugna que de la comunidad a la que alude.

En estas últimas horas el vocero presidencial Manuel Adorni señaló que “la motosierra es eterna, no tiene fin”. La apoteosis de la motosierra nos indica, según el comunicador y exégeta presidencial, que, en sentido contrario a lo que evoca la noción de eternidad, la motosierra o el atroz ajuste sí ha tenido comienzo, pero no tendrá fin, como el dolor de los amputados y violentados por la metáfora presidencial preferida. La “motosierra” incluso ha perdido su carácter de metáfora para ingresar en una literalidad brutal, único legado que propugna este gobierno sin futuro para nadie que no sea el puñado de personeros de los poderes fácticos.

La universidad pública se ha vuelto en estos días un lugar crucial para pensar y hacer otra cosa que aceptar pasivamente la carnicería. No es poca la promesa que esto significa en un tiempo de tanta devastación, tampoco la amenaza que representa para este gobierno y sus mandantes, que, así como no proponen ningún futuro que no sea un presentimiento de lo siniestro, tampoco tienen, en un sentido estricto, un presente que pueda ser vivido como tiempo mínimamente habitable.