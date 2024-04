“Hubo otros ajustes, pero ahora hay una idea de cierre de la educación pública”

La otra duda que se intenta instalar es otra de las características fundantes del sistema educativo argentino: el impresionante motor de ascenso social que significa. Si uno mira el vínculo que tuvo en la historia argentina la distribución del capital económico con la del capital simbólico, no encajan punto a punto. En otras palabras: la distancia entre el más rico y el más pobre en términos económicos no coincidía exactamente con la distancia entre la persona que más sabía y la que menos sabía. No había una relación directa. Había una escuela y un sistema educativo –y la universidad pública entra aquí, por supuesto, aunque mucho menos que el nivel primario o secundario– bastante más igualitario que el sistema económico.

Por esta razón fue que la educación se volvió en Argentina durante mucho tiempo un impresionante motor de ascenso social: obviamente individual, no tanto de grupo o de género, más allá de que individualmente se producía esto. Uno puede ver cómo las mujeres ingresaron, ciertos sectores ingresaron, pero nunca como grupo.