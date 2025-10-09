Narcofemicidio y politiquería

Lo sangriento como carnada electoral

La disputa sobre si el crimen ocurrió en provincia o en Capital Federal, si era territorio de Macri o de Kicillof, está agotada. Porque en el medio, los que sangran son las personas pobres: las Laras, Morenas y Brendas. Son las lágrimas de las madres que, tras ser víctimas desde la cuna por la pobreza estructural, tienen que agarrar coraje para ponerse una remera blanca con el rostro de su hijo caído por el gatillo fácil, buscando a sus hijas en las redes de trata o pidiendo un poco de justicia en cada femicidio potenciado en los hogares precarios de Argentina.

Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, en lo que va de 2025 ya hubo 164 femicidios y casi 700 intentos de femicidio en todo el país. En diez años de #NiUnaMenos, de 2015 a 2025, se registran más de 2.589 femicidios y travesticidios. Una mujer, trans o travesti es asesinada cada 33 horas.

Mumalá, por su parte, alerta sobre una dimensión que pocos nombran en voz alta: entre 2020 y julio de 2025, al menos 128 femicidios estuvieron ligados a contextos de narcotráfico y crimen organizado, y la mitad de las víctimas tenían menos de 30 años. Esto no debe leerse como una “mexicanización” de las ciudades argentinas, sino como la necesidad de pensar estrategias presupuestarias situadas que eviten que las juventudes recurran al narcomenudeo.

Pero priorizar la macroeconomía, endeudarse cada vez más con el FMI y abandonar los barrios no conduce a ninguna parte. Mario Lugones, por ejemplo, ministro de Salud y responsable del Sedronar, ajustó tanto que cientos de CAACs --espacios que contenían a jóvenes en consumo dentro de las villas-- dejaron de existir. En CABA no hay políticas de empleo joven que amortigüen la crisis laboral del sector popular. Peor aún, se persigue a feriantes, vendedores ambulantes y cartoneros que buscan el pan.

En este mismo sentido, Leonardo Fernández, delegado de ATE por el Hospital Bonaparte, me explicó que lo primero que hicieron cuando llegaron al poder a nivel nacional fue recortar las áreas de salud mental que trabajaban con villas, la comunidad LGBTIQ+ y gente en situación de calle. Al mismo tiempo desmantelaron el área de estadísticas que relevaba esta realidad en el sector popular del AMBA. Es decir, la gestión libertaria nos prefiere en consumo, vendiendo drogas o muertos.

En Vicente López, Buenos Aires, la policía local asesinó al joven Octavio Buccafusco cerca de la fecha del triple narcofemicidio, cuando él mismo los había llamado para denunciar un robo. Todo está roto. No hay color político que se salve. En el medio estamos todos nosotros y nosotras, cargando con la consecuencia de un Estado aún más ausente y un sistema de justicia que llega tarde, no llega o llega de manera selectiva cuando garpa mediática o electoralmente.

La insensibilidad, en este caso que nos sigue horrorizando y que seguirá ocurriendo, tuvo un rostro poco mencionado en esta oportunidad. A Jorge Macri no le alcanzó con reprimir y detener cerca de diez personas en Plaza Flores el 24 de septiembre, durante la primera movilización por las tres víctimas. Tres días después, el 27 de septiembre, la Policía de la Ciudad reprimió a un grupo de familiares que se retiraban de la enorme marcha convocada en el Congreso de la Nación. A la mamá de Morena, por ejemplo, la acorralaron entre las calles Alsina y Solís.

Las raíces que se desprenden del triple narcofemicidio de Lara, Brenda y Morena son tan amplias que es más cómodo sostener un sentido común de derecha: el migrante, el villero, los transas, la prostitución como chivo expiatorio que nutre la agenda de la baja de edad de punibilidad, llenar de pobres las cárceles, seguir teniendo votitos y jamás resolver el problema de fondo. Un negocio redondo, ¿no?

La narcopolítica y el caso del “Pequeño E”

Sobre la violencia estructural que atraviesan las pibas de los barrios, la Red de Docentes, Familiares y Organizaciones del Bajo Flores sostiene que este caso es la expresión máxima de lo que muchas adolescentes padecen día a día. “Es una muestra de lo que venimos denunciando hace diez años: el vínculo entre las desapariciones, los narcos, la circulación de drogas, ciertos boliches y la connivencia del Estado”, señalan.

Hablamos con estas voces de la Villa 1-11-14 porque allí también se realizaron importantes operativos, aunque no se encontró a nadie. Para la Red, reducir todo a la trata simplifica el problema: “La trata es probablemente una de las derivas más gravosas, pero no la única ni la que explica todos los casos de desaparición de jóvenes”. Existe, explican, una inteligencia política-estatal que crea, por acción u omisión, las condiciones óptimas para que se perpetúe la explotación múltiple en medio de la pobreza.

En este marco, las pibas pobres son “objetos de consumo, vidas que poco importan”. La precarización de la vida se abraza con la precarización de la muerte. La pregunta que surge es inevitable: ¿en qué circunstancias se mueren los pibes y las pibas por esta “multinacional” que se expande en los barrios bajos de Latinoamérica? La poca proactividad en la búsqueda, la ausencia de derechos básicos para una vida digna y el desmantelamiento de políticas públicas conquistadas para prevenir y contener estas historias se transforman en un bucle que se repite gobierno tras gobierno.

Cuando estas noticias se viralizan, aparece otra trama: el racismo y la construcción del enemigo. La Red subraya que “la inserción del dato de nacionalidad de los responsables es una forma de construcción del enemigo. Es más fácil decir que el enemigo viene de afuera -en el caso de Pequeño J es Perú-, que asumir la responsabilidad del Estado”. La demonización de quienes viven en la villa también constituye otra estrategia: es una “criminalización de la pobreza que facilita la comunicación política y elude la responsabilidad estatal”.

En este combo, el cuerpo joven y racializado se convierte en mercancía para toda la narcoestructura. No hay explicaciones únicas ni fórmulas que engloben la diversidad de barrios. Pero la lección clara es que, si el Estado retrocede, el narco avanza. Por eso la movilización en las calles es imperativa: no podemos acostumbrarnos a las prácticas mafiosas que buscan disciplinarnos física y discursivamente.