Torturas y criminalización a militantes chubutenses

Noelia Silva relata el momento previo a que la metieron a un patrullero ese año: “Mi hermano no estaba haciendo nada, la Policía lo tomó y yo me agarré de él, no lo solté. Él estaba con los brazos hacia arriba de hecho. Me empezaron a patear policías varones. Luego nos tiraron al piso para seguir y como aún así no solté, me agarraron del cuello para ahorcarme. Sentí que me iban a explotar los ojos, ahí lo largué y vinieron mujeres para seguir pegándome”. Producto de esta represión dañaron la columna de Noelia, quien agregó: “Cuando me dieron vuelta para ponerme las esposas, uno de mis brazos quedó abajo, el otro arriba, desviados… y me fracturé la clavícula”.

Luego del traslado las víctimas de la policía chubutense subrayan que los bajaron a los golpes del patrullero y aún esposadas las ubicaron contra las camionetas para continuar con sus prácticas de tortura. “A algunas nos liberaron a las 4 a.m del día siguiente porque no tenían donde ubicarnos. A los chicos se los llevaron encapuchados, en camionetas, sin destino. Por eso hablamos de torturas”.

“Yo recuerdo el pasillo largo, desde el patio a la puerta del calabozo, de la Comisaría 1era de Rawson. Vino el subcomisario Juan García medio corriendo para pegarme en el cuello directamente, con el envión. Otros efectivos me agarraron y él me ahorcó con las dos manos… llevándome así hasta el calabozo. No quiero dejar pasar el detalle que esta persona que me agarró hace fisicoculturismo y artes marciales”, dice Jairo Epulef.

Nunca soltaron el cuello de Jairo: “No sé cuánto tiempo pasé sin respirar mientras otros me pateaban las costillas. Empecé a ver borroso y sentí que me moría”. Los golpes fueron tantos que estuvo una semana sin poder ver ya que, según los médicos, afectaron parte de su cerebro con una inflamación. Esta maniobra la hicieron varias veces contra él: “Repetían esta práctica y sentí que me moría varias veces”. Mientras tanto decenas de policías y otros detenidos oían sus lamentos al otro lado del calabozo. Y en su testimonio, Jairo explicó que a Juan Salvador le hicieron algo similar y se oían los mismos gritos producto de las torturas.

Es fundamental resaltar, a estas alturas, que todo lo narrado por Noelia y Jairo no tiene responsables directos ni responsables políticos detenidos, procesados o criminalizados como ellos. Como también que, ante sus denuncias, la Justicia respondió con una multa millonaria a las víctimas y no a las Fuerzas implicadas con estas prácticas que nos remontan a los genocidas de la última dictadura militar en nuestro país. Es decir, a la vista, una complicidad y un silencio mediático sin precedentes.

Roberta Gogorza, otra de las militantes detenidas en 2019, hace memoria y trae al presente que creyó que iría presa y la procesarían. No imaginó los daños físicos y psicológicos que sufriría ella y los demás en la comisaría. “En el patrullero pusieron mi cabeza contra el piso y el policía que manejaba a los gritos: ‘negras de mierda, hijas de puta…’ mientras me pegaban en la columna”. Al llegar el escenario era de gritos, golpes en los tobillos, las costillas, detenidos con capuchas y otros maltratos.