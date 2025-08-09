"División Palermo nació de un concurso del INCAA"

División Palermo se adelantó a todo. Dicen que la buena ficción refleja la realidad de una época. Pero División Palermo parece premonitoria. En el cuarto capítulo de la segunda temporada hay funcionarios que justifican una represión a personas con discapacidad o que aumentan su popularidad por mandar a la policía a desalojar a la fuerza la toma de un colegio. Lo primero ya pasó, lo segundo puede pasar en cualquier momento. Nada en División Palermo es casualidad. Todo es causal. Todo viene de un casting pensado desde la inclusión. De un guión de orfebrería que contó con asesoramiento de personas con discapacidad. Y de un trabajo de siete años. División Palermo antes de ser la éxitosa serie de Netflix fue un teaser de un minuto ganador de un concurso del INCAA. División Palermo también fue el sueño de Santiago Korovsky de filmar una serie de humor distinta a todo. Y que empezó a forjarse aún antes de que él se diera cuenta.

¿Cuándo se empieza a ser actor?¿Cómo surge? ¿Cómo es el pasaje del deseo a la realidad? ¿Y cuándo se empieza a ser director? Hernán Cuevas y Santiago Korovsky intentaron responder estas preguntas en una entrevista en #NoEsPorAhí, el streaming de Revista Cítrica en Posdata Digital con conducción de Nelson Santacruz y Gabriela Ivy.

--¿Cómo arrancaron? Santi... ¿Cómo empezaste a actuar y a dirigir?¿Vos Hernán Siempre supiste que querías ser actor?

SANTIAGO: Mi abuela vendía obras de teatro infantiles a las escuelas. Entonces me llevaba siempre a ver Vivitos y Coleando, las obras de Hugo Midón, las obras de Héctor Presa, etc. Y había algo de mamar de ese mundo desde chico. Mi tío, Ernesto Korovsky, es guionista de tele, ganó muchos Martín Fierro. Entonces como que algo de la infancia que estaba ahí. Pero yo nunca me consideré actor ni pensé serlo más allá de que alguna vez mi tío me llevó a actuar al programa de Juana y sus hermanas.

Estudié comunicación. Como tesis hice un documental sobre dos mujeres en un neuropsiquiátrico. Una de ellas es Nilda Sindaco,la Betty de División Palermo

Y después fui como empezando a hacer cursos de teatro. Con un amigo llamado Alejandro Calb decíamos que nunca hacíamos nada juntos. Él estudiaba medicina y me mandó que había un curso de clown en la Facu de Medicina. Y arrancamos para hacer algo juntos. Después me enteré que el curso, en realidad era para ser payamédico. Así que fuí payamédico. O sea que fue más de casualidad lo de la actuación. Y después me puse a estudiar teatro y se fue dando.

HERNÁN: Yo siempre me imaginé como actor. No me imaginaba de contador ni de abogado ni de ninguna otra cosa. Era ser actor. Era para ahí. Y toda mi familia ya sabía que iba a ser eso. Me marcaron mucho las novelas. Las novelas que miraba con mi abuelo y con mi mamá. Las novelas mexicanas. La trilogía de las Thalías. De las Marías. María Mercedes, Marimar y María, la del barrio. Hoy lo ves y te da un poco de gringe.

--Pero las escenas con Soraya, las de maldita lisiada son buenísimas.

HERNÁN: Sí. Hay algo caricaturesco que decís: es un cómic esto. Pero crecí con eso y crecí en un momento en donde había mucha ficción nacional en la tele. Entonces tenías para elegir, tenías para ver. Y aprendí mucho de eso y me gustaba ese juego de ser otro o poder sentirse en otros lugares. Algo así como la empatía del actor. Me gustaba eso.

--Y después fuiste a la Universidad Pública…

HERNÁN: Sí, me gusta decir que fui al conservatorio porque cuando yo estaba era IUNA y ahora es CUNA. Entonces entonces digo en el conservatorio y se entiende por igual. La verdad que es una universidad que cuesta entrar porque te hacen un examen de ingreso. Y para mí fue muy bueno. Pensé: “Si entré acá es porque algo bueno debo estar haciendo”. Y es un trabajo arduo. La verdad porque la universidad pública como sabemos tiene sus fallas, tiene sus pros y contras, pero sobre todo es nuestra. Y eso creo que es lo más lindo. Y además que el lugar es hermoso porque es público. Había gente de todos lados, de todos los países. Entonces también era una comunidad que se armaba artística de toda Latinoamérica casi. Y es muy lindo, es muy lindo estudiar.

--Santiago hace un rato mencionaste la aparición clave de Nilda Sindaco en tu vida y en tu carrera. ¿Cómo fue el proceso desde que empezaste a conocerla, a entrevistarla hace casi 20 años como estudiante hasta su frase Chau Pueblo que nos conmovió a todos en la segunda temporada?

SANTIAGO: El Chau Pueblo fue la última la última escena que filmó ella. Falleció poco tiempo después mientras editábamos la serie. Yo estudiaba comunicación, empecé a hacer un documental sobre sobre el neuropsiquiátrico Moyano, la conocí a ella, la conocí a Vero Barrionuevo, su amiga, e hice un documental sobre ellas y forjé una amistad.

El sueño de Nilda era actuar por fuera de las paredes del neuropsiquiátrico, por fuera de los festivales de salud mental. Ella había actuado de joven, había ganado premios, pero bueno, desde que estaba ahí no estaba pudiendo salir y entonces se me ocurrió este personaje para ella, el de Betty. Y lo escribí pensando en ella, pero después también, hay que hacer el casting, entonces ya no depende de mí, hay que venderle de alguna manera a la plataforma que ellas es la mejor opción y ella puteaba. Pero nada, por suerte lo hizo bárbaro y a la gente le encantó y bancó y bueno, fueron años de putearnos por División Palermo con Nilda, que se cansaba de que le pida una nueva toma, Me decía: “¡Me tenés harta, Santi!”

Ese era nuestro vínculo de amistad y de ella quejándose de mí y yo quejándome de ella y diciéndonos las cosas como se dicen los amigos. La primera temporada Nilda la hizo externada, la segunda la hizo internada. Se dice que al neuropsiquiatrico entran por locas y se quedan por pobres. Porque en el hospital tenés casa, comida y todo lo que necesitas y por fuera no. No hay tantos dispositivos intermedios que funcionen bien en ese sentido. Entonces bueno, terminan muchas veces volviendo o no pudiendo salir. Ella hizo mucho teatro fuera y también en estos círculos de salud mental que por suerte existen, ¿no? También de teatro, de festivales de arte y salud mental. La Argentina también tiene esto de encontrar un refugio en el teatro o en el arte escénico, de contener un montón de historias.

--¿Cómo ven ustedes hoy la industria cultural de Argentina? Complicado.

--Complicado un poco porque cuesta también hacerla y cuesta mucho. Sobretodo hoy en día que está mucho en discusión lo audiovisual. A mí en particular me encanta cuando veo los mensajes que dicen: “Che, qué bueno, algo nacional que me guste, que me cope". Entonces también entender que el tipo de humor que estamos manejando es nuestra propia identidad.

--Con los éxitos del El Eternauta y División Palermo se salió mucho a decir que el INCAA no es necesario porque son producciones de Netflix...¿Cómo explicarían la importancia del INCAA en División Palermo?

--SANTIAGO: División Palermo nace de un concurso del INCAA de series web, con eso hicimos un teaser, que es como un pequeño piloto y eso nos dio el pequeño impulso para después ir a una productora que se llama KyS y después esa productora le vendió la serie a Netflix. O sea, el caso de División Palermo no lo tomen en cuenta si quieren decir que las series y el cine no necesitan del INCAA, porque en División Palermo contamos con el apoyo de del Instituto de Cine y me parece clave que siga produciendo para darle oportunidades a todos porque en definitiva es una inversión. El caso nuestro lo demuestra, después es una inversión que genera ingresos para el país.

HERNÁN: Y que genera trabajo, que muchas veces se ponen en discusiones eso también, que lo artístico, lo audiovisual no genera y queda vacío y no se puede hacer algo de contenido, se puede hacer algo real y que pueda llevar a la gente y que pueda abrazar eso.