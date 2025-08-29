Santiago Beltrán: Una Vida Apagada por el Gatillo Fácil

Además del dolor por la pérdida, la familia tuvo que enfrentar la revictimización mediática. Los medios de comunicación los tildaron de narcotraficantes y delincuentes, a pesar de ser una familia de trabajadores, con el tío y la hermana de Santiago dedicados a la enseñanza del folclore. La familia se vio obligada a desmentir públicamente las mentiras, una lucha extenuante contra medios que "dicen lo que se les canta al culo" y que, según el tío, buscan tapar la verdad.

El dolor se agrava con un detalle escalofriante de la pericia: un disparo frontal. Según el relato, Santiago murió de un paro cardíaco, del susto, antes de que las balas lo mataran. Un joven de 15 años, que se bajó del auto y se encontró de frente con la muerte, una muerte que llegó primero por el terror.

