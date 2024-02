Las infancias trans suenan bien

La voz de Bárbara Di Rocco, artista y activista trans, se mete en los oídos con una invitación: “Voy a pedir un deseo al universo... que las infancias sean libres, que cada personita que llega al mundo pueda expandirse según su deseo, su búsqueda y sus ganas. Deseo que las personas adultas tengamos la capacidad de acompañarlas para que vivan libres y felices”.

Así comienza cada uno de los seis episodios del podcast “Infancias trans, infancias libres”, que produjimos en conjunto dos cooperativas: Revista Cítrica y Editorial Chirimbote. Barbie es la presentadora y conversa con seis personas trans que cuentan sus historias de infancias de ayer y hoy. Un viaje sonoro por distintos puntos del país para conocer cómo se expresa la diversidad (con sus complejidades, los prejuicios sociales y las personas aliadas) en los años formativos de la vida.

El proyecto contó con el apoyo del programa Gestionar Futuro del ex Ministerio de Cultura de la Nación (una muestra de la importancia del Estado presente para incentivar iniciativas que el mercado no prioriza). Los episodios están disponibles en los canales de Spotify y YouTube de Revista Cítrica.

Episodio 1. Una historia que llega desde el Chaco. Barbie conoce a fondo a Eloisa Gabriela Belizán, alias “La Pelu”. Ella es trabajadora del Estado Nacional y tuvo una infancia trans contenida, en familia, “lo que es muy importante para nosotras, nosotros, nosotres”. ¿A qué jugaba? ¿Cómo hizo para superar los prejuicios? ¿Qué le diría a la niña que fue?

Episodio 2. Conocemos a Santiago Merlo, papá de Lola y Vicente, comunicador, docente y educador sanitario y “un señor trans serrano, nacido en Traslasierra, en el interior de Córdoba, en el 75”. En el intercambio con Barbie rememora su infancia, los actos en la escuela, quiénes lo abrazaron y más.

Episodio 3. Está protagonizado por Luca, que dice: “Si vos sos nena y te querés cambiar a nene o sos nene y te querés cambiar a nena, podés ser lo que vos quieras”. Es un varón trans de 7 años al que le gusta jugar a la pelota, con sus peluches y dar vueltas carnero. Luca invita a jugar a Barbie y les dice a otres niñes: “Si necesitás ayuda mi mamá y mi papá te pueden ayudar”.

Episodio 4. “De mi infancia me acuerdo casi todo, también de cómo me sentía”, suelta en el siguiente capítulo Giovi, un joven varón trans de Santa Fe Capital, músico, cantante y guitarrista de Vomitan Glitter. Nos regala una pausa para pensar cómo fue su niñez y cómo llegó hasta acá, donde no pensó que era posible. Junto a Barbie invita a abrazarse y nunca dejar de luchar.

Episodio 5. Un arco iris radiante, una estrella super brillante… ¡Es Supertravita! Con un tutú y una malla colorida con destellos, Jessi se convierte en la antiprincesa que salva los derechos de las infancias trans. Tiene 11 años, vive en Morón con su familia, cinco gatos y dos perros. “Dejen ser libres a las infancias”, interpela en la charla con nuestra presentadora, a quien le hubiera gustado un montón ser amiga de esa pibita heroína.

Episodio 6. Conocemos a aquella niña que se refugiaba en Xuxa y los disfraces, quien tuvo que atravesar muchos prejuicios hasta poder conseguir su DNI y reafirmar su identidad. Su mamá, le cuenta Paulina Gaetán a Barbie, fue su heroína cotidiana por los abrazos y la comprensión. Luego llegaron Cris Miró y las referentas de la diversidad que la ayudaron a sacar su propia voz para escribir un fanzine y contar su historia. Una voz que llega desde Pergamino, en el interior rural de Buenos Aires.

No solo hay juventudes y adulteces trans, también hay infancias. Y por eso amplificamos las voces de varias generaciones, algunas en plena niñez y otras que la vivieron hace un tiempo: quiénes son, cómo son o fueron sus trayectorias en el barrio y en la escuela, a qué juegan o jugaban, quiénes les abrazan y abrazaron… ¡Por infancias libres de verdad, con derechos, sin violencias y felices!

Esta producción sonora contó con Barbie Di Rocco como presentadora. La producción general y artística la hicieron Mariano Pagnucco por Revista Cítrica y Jesi Farías por Editorial Chirimbote. Rodrigo Ruesta fue el responsable de la edición y la musicalización. La ilustración es de Pitu Saá.