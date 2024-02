"Para Milei, la casta somos los jubilados, trabajadores activos y desocupados"

–¿Qué similitudes ves hoy entre el gobierno de Javier Milei y el de Carlos Menem?

–Las similitudes son grandísimas, el gobierno de Menem, a su vez, tuvo muchísimas similitudes con lo que había querido hacer la Junta Militar durante la dictadura y no lo pudo lograr. Los grandes grupos hegemónicos y poderosos se dieron cuenta que no podían hacerlo por la fuerza, entonces buscaron variantes democráticas. Trataron de convencer a todo el mundo de que el llamado neoliberalismo era lo que le convenía al país, pero en realidad, no era neoliberalismo sino que era el capitalismo más salvaje. Lo mismo que pretenden hacer ahora: son salidas desesperadas de estos grandes capitales que quieren apropiarse de todo porque saben que la gente va creciendo en su organización y las formas tradicionales no le sirven para frenar las luchas populares de defensa de sus derechos, la vida, el agua y la tierra.

–¿Por qué crees que una parte importante de la población de la sociedad aún hoy defiende el Gobierno de Milei?

–Creo que la gente viene acumulando malestar porque los gobiernos anteriores no le resolvieron ningún problema. La miseria y la pérdida de derechos fue avanzando, tal vez muchos tienen un trabajo registrado, pero son trabajos con los que no llegan a fin de mes. Así surgió el cuentapropismo, el tercerismo y el monotributismo. Los jóvenes tienen que explotarse trabajando 16 horas y les hacen creer que eso es trabajo libre, que son su propio patrón y que eso es mejor que estar en una empresa dependiendo de una estructura. A la vez, esos mismos jóvenes empezaron a ver que se accidentaban, que tenían que correr ellos con el riesgo, no se podían tomar vacaciones o si se las tomaban no podían trabajar y no saben que va a pasar cuando se jubilen. Nadie puede pensar en el futuro en un momento así, piensan en el día a día. Es un desamparo muy grande. Los medios hegemónicos de comunicación hicieron su parte, tienen mucha fuerza, distorsionan las noticias, llevan a la gente a la desinformación, al agotamiento, al agobio y los gobiernos que pasaron ninguno despertó esperanza en esos trabajadores, tal vez, al principio sí, pero después se fueron desencantando porque su situación no mejoró

–¿Cómo crees que se sale de esta crisis?

–Para nosotros la salida ahora no puede ser volver a las cosas que ya probamos con una dirigencia tradicional, sino la propia gente auto organizándose, que se saque de encima a las burocracias de los gremios, que defienda su derecho a pensar, a decidir, que sepa que tiene derechos intrínsecos con la vida por los que tiene que luchar y que nadie puede quitarnos el derecho a luchar porque ni el Congreso ni la dirigencia tradicional tienen soluciones para resolver esta situación de crisis a la que hemos llegado.