Télam se defiende

En un tramo de los discursos que llegaban desde la puerta del edificio ubicado en el 531, Carla Gaudensi, de FATPREN, decía enérgica: “No pretendemos que el Presidente piense que nosotros somos gente de bien, porque la gente de bien son los poderes económicos para ellos. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras que nos la ganamos todos los días poniéndole el pecho, informando y garantizando esa información en todo el país. ¡La vamos a defender! ¡Télam no se va a cerrar porque sus trabajadores y trabajadoras no lo vamos a permitir!”.

En quienes transitaron el conflicto de 2018 hay una sensación compartida de que esa experiencia fortaleció la unidad al interior de la agencia y permite mirar este presente complejo con cierto optimismo. Fernando Paileh recuerda el acampe que hicieron frente a los tribunales de Lavalle, mientras daban la pelea judicial en paralelo a la sindical: “Macri con sus amigos del Poder Judicial quería bajarnos lo que ya estábamos levantando por la justicia. Y había que ayudar a los jueces para no dejarse presionar. Y fue tal cual. Los jueces como que le decían ‘mirá, tengo a los tipos acá abajo, no puedo andar haciendo lo que vos querés’. Y no lo pudieron hacer. Siempre le pusimos una sonrisa a todo. Si no se hace con cierta alegría, a pesar de que te estás jugando la vida, siento que no lo podemos hacer”.