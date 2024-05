Misiones: docentes se plantan ante el Palacio Rovira

Esto explica por qué un sector de la sociedad misionera no se mueve. Tienen miedo. Tenemos miedo, porque me incluyo: de a ratos me agarra esa sensación. A veces pienso, y seguro que muchos otros también, que si se van los medios nacionales, si esto se calma porque la policía arregla, ¿que nos va a pasar a quiénes nos expusimos, que pusimos el cuerpo, la cara, nuestras redes, que salimos a la calle? ¿Se vendrá la hora del escarmiento?

Ayer una centena de docentes se movieron hacia el Palacio Rovira y fueron recibidos por la guardia pretoriana del Patrón del Mal. Hubo un jefe del operativo que tuvo que hablar con los compañeros para pedirles que se retiren, lo cual hicieron, porque realmente se tenía miedo de que vuelen balas de goma y reales también, porque habían efectivos que calzaban armas de fuego. Decidieron retirarse, y luego de eso, el señor feudal bloqueó con una decena de camionetas todas las calles para que nadie ingrese, desplegando también un montón de efectivos policiales, de civil y seguramente también idiotas útiles patrullando las redes sociales.

Cuando necesito sacar fuerzas en momentos de dificultad e incertidumbre me gusta decir una oración de una antigua orden religiosa que de tan antigua que es ya se perdió en las arenas del tiempo:

"No debo tener miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo ya no habrá nada. Sólo estaré yo."

El miedo no nos puede ganar. Ayer, discutiendo con colegas, algunas compañeras me decían que esto era exclusivamente una lucha docente. No, no es una lucha docente. Los docentes somos una de las tantas tacuaras en este tacuaral popular. Es una lucha del pueblo misionero, de esa mayoría silenciosa que lentamente se despierta tras 20 años de política de terror y miseria planificada. No podemos tolerar vivir con miedo ni sobreviviendo con las migajas que el señor feudal nos larga para conformarnos a base de reviro y terror planificado. Todos nos estamos jugando nuestros trabajos pero fundamentalmente nuestra dignidad humana en esta lucha: me gustaría decir que estamos jugando dentro de la Ley, pero para ellos, que viven en el medioevo, los derechos constitucionales no existen. Si todos nos la estamos jugando, ¿vos que estás esperando? Una vida rebajada a la más miserable de las existencias, donde no valemos como ciudadanos, ni como personas, no puede llamarse vida.