Milei, Libra y el criptobardo de la estafa

Este texto fue publicado originalmente en el sitio especializado 421

En los albores de su asunción como presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump lanzó una memecoin respaldada por el mismo. En pocas horas la moneda logró tener una valuación de mercado de 11 mil millones de dólares y llegó a cotizar 74 dólares por unidad. Con eso se convirtió en una de las memecoins más exitosas de todas junto a los gigantes del segmento como Doge, Shiba Inu y Pepe.

A partir de ese evento, las probabilidades de que Javier Milei replique la jugada subieron al 100% y no era cuestión de si lo iba a hacer o no, si no cuándo. La respuesta a esta incógnita se dió el viernes 14 a las 19.01 con un tuit que ya no está porque el presidente, y su equipo, tuvieron que entrar en modo control de daños con todo lo que sucederia en los sesenta minutos siguientes.

El presidente Milei anunció Libra, su propia memecoin, pero con un pequeño detalle. No fue en broma ni como chiste, si no como un proyecto legítimo para captar inversiones y desarrollar la industria argentina, acorde a lo que expresó en su tuit. Rápidamente el tuit fue contestado por todo el ejército de adalides libertarios y también por reconocidos timberos nacionales como Ariel Sbdar, dueño de Cocos Capital. Horas más tarde Ripio, un reconocido broker local, listó $Libra para que sea intercambiada directo por pesos argentinos.