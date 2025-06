Marico Carmona: “Ser trans no binario es no quedarse con la etiqueta de varón o mujer”

Nelson: ¿Qué es ser un trans no binario?

–Ser trans no binario es no quedarse con la etiqueta de varón o mujer. Es verdad, igual que creo que la población trans tiene muchas formas de nombrar lo trans y que algunas se pisan un poco. Cuando hablo con travestis históricas me parece que hay algo muy similar en ser travesti, justamente ellas dicen ‘no soy una mujer trans, soy una travesti’. Me parece que hay algo en el ser no binario que despierta un poco esa energía de la que una vez hablé con Marlene Wayar. Recuerdo que me decía ‘está bien que las nuevas generaciones tengan otra forma de nombrar lo trans porque uno necesita separarse de otras’. Son conclusiones que saqué después de decidir de qué forma nombrar mi identidad. No binario creo que es una forma de nombrar que podemos a lo mejor pensarla como nueva. No sé si la identidad es nueva, me parece que la forma de nombrarla es nueva y que, en general, le vas a tener que preguntar a alguien su identidad para saberla. Hay algo como de querer predecirlo que a todes nos pasa y también como cada quien define su identidad más allá del título. A veces te pones a hablar con alguien y puede tener la misma forma de nombrarlo y otra forma de concebirlo.

Nelson: Estás colaborando con El Teje, un espacio que contiene a un montón de familias y pibes, pibas trans ¿Cómo es ese proceso y ese trabajo de acompañar también a personas de otras generaciones?

–Lo de El Teje es una locura, la verdad, el laburo que hacen. En este momento no estoy tan involucrado como el año pasado. Fue algo que se fue dando de manera muy natural. Empezó con la idea de hacer un evento justamente con la etiqueta no binaria, no para que sólo vaya gente no binaria, pero sí pensando en lugares de travos, lugares de travas y dónde estamos los que estamos ahí en el medio dudando o afirmando, en ese ir y venir. Se formó la idea de un espacio de pertenencia y de rancheo. Hubo un casting para un documental donde buscaban infancias trans, hicieron un taller en donde reunían infancias trans y de golpe se hizo el documental y nos preguntamos ¿Qué hacemos con este espacio que estas infancias necesitan? Porque una vez que conociste a otra persona trans, te cambió la vida, seguramente. Entonces El Teje abrazó ese espacio y de golpe aparecieron adolescentes a tocar la puerta y decir ‘ayuda, necesitamos ver a otros adolescentes trans fuera de la escuela’ y de golpe los adultos dijimos, che, pará, nosotres también lo necesitamos. Fue muy natural cómo se fue agrandando y de golpe es un espacio que mueve montañas en un montón de sentidos.

Nelson: ¿Cómo convive ese menjunje de actor y poeta con comunicador?

–Yo creo que lo que más me define es artista. En ese sentido siempre siento que estoy haciendo lo mismo, por más que esté en otra disciplina. Hay veces que excedo esos límites, pero como actor y como escritor o actor y poeta, siento que soy el mismo y como comunicador también. Siempre que me paro frente a un micrófono busco un mismo mensaje que termino transmitiendo. A la vez siento que así es la vida de muches hoy, eso de tener que ser multifacético para sobrevivir y tener muchas pestañas abiertas –en esta era tan de internet– y a la vez con tanta precarización laboral.

Nelson: Hay mucho hate (odio) en las redes ¿Cómo ves eso desde tu lugar de comunicador? Sobre todo sabiendo que hay un discurso de odio que baja directamente del Gobierno Nacional.

–Creo que hay una diferencia entre el hate antes y el hate actual. En ese sentido, antes para mí fue más hostil porque tenía mucha más exposición, estaba trabajando en Infobae, había mucha gente que no estaba de acuerdo con mi identidad, que la cuestionaba y que me venía a buscar para decirme cosas. Eso de golpe no te molesta, o sentís que no te afecta hasta que un comentario cuaja más profundo y te das cuenta que en la sumatoria sí te afectó y que estás tomando un montón de decisiones que tienen que ver con esos comentarios y con ese odio a algo tan íntimo como la identidad. Con la llegada de este gobierno y con los discursos de odio que bajan desde arriba, me cambió mucho la mirada respecto a eso. Empecé a ser mucho más cuidadoso con lo que comparto, decidí que no quiero exponerme a ciertas cosas, puse un límite en algo que antes para mí no tenía límite y no lo dudaba pero me parece que la situación ahora está lo suficientemente hostil como para preguntárselo y como para también entender quiénes están o estamos dispuestos a enfrentar esas instancias, como puede ser decidir ir un miércoles a la marcha de jubilades sabiendo que van a reprimir. Creo que en las redes sociales hay algo similar, si publico algo sabiendo que me van a hacer mierda, a lo mejor antes lo hacía con una liviandad que hoy no tengo y cuando lo hago es una decisión que tomo y es mucho más pensada que en otros momentos.

Gabriela: Es una cagada porque se termina normalizando la violencia pero es también gracioso porque te debe haber pasado que son tan ignorantes que no saben la diferencia entre una mujer trans y un chabón trans.

–Si, la confusión es espectacular. Cuando trabajaba en Infobae haciendo vídeos donde desarrollaba algunos conceptos en relación a la comunidad LGBTIQ+ me pasaba que había mucho hate, pero, a la vez el hate genera mucha bancada y eso es impactante, está buenísimo que la gente te banque. Yo nunca contesté al hate y siempre hay alguien que se está ocupando y es lo lindo sentirse parte de una comunidad que tiene las respuestas también a esos bardeos. A mí me bajaron la cuenta de Instagram dos veces por hate y eso sí fue una paja porque en ese momento estaba trabajando con la cuenta. Hoy en día tengo otras herramientas, como bloquear a toda persona que dudo si me va a insultar.