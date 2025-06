Los pueblos siempre vuelven

Entonces vale la repregunta: ¿Por Cristina? Si y no. Por la democracia. Esa que tanto nos costó conseguir y que cada vez que tambalea salimos a bancarla. Porque sí, porque, aún con sus defectos, es el mejor sistema que conocemos.

La marcha fue tan diversa y también contradictoria porque así somos. Todas las argentinas en una macha. ¿Por la proscripción de Cristina? Si y no. En rechazo a una decisión del Poder Judicial, pero también porque no se banca más. Como venimos diciendo cada miércoles que acompañamos a lxs jubiladxs: todas las luchas en una.